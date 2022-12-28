賴清德：當選黨主席不迴避檢討 該開刀就開刀

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民進黨主席補選候選人賴清德（立者）28日晚間至花蓮舉辦政見發表會，逐一回覆黨員意見，對於黨員對縣黨部失職等建議，賴清德說，若當選黨主席，面對黨員意見、社會批評、黨務改革等，一樣都不會迴避，如同黨員所說「該開刀就要開刀」。中央社記者張祈攝 111年12月28日

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天晚間到花蓮舉辦政見發表會。面對黨員直言黨內派系多，形同多盤散沙，賴清德說，若當選黨主席，絕不迴避任何責任，「該開刀就要開刀」。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，晚間至花蓮舉辦「重整旗鼓，重新出發」向黨員報告政見發表會，多名黨籍立法委員、縣議員及黨公職出席。

會中民眾反映，對這次基層選舉感到失望，認為縣黨部出力不夠，沒有做好輔選責任，民進黨在花蓮非執政黨，縣黨部也該帶領黨公職監督的職責，對公共議題強力監督，喚起民眾對民進黨的信心。

也有黨員反映，對於選舉期間敵營大量抹黑、造謠，卻沒看到中央黨部、地方黨部主動闢謠，形同「沙包黨」，只有民間側翼組織發聲，呼籲黨中央培養年輕資訊人員，面對抹黑攻擊能即時反映，用梗圖等淺顯易懂的方式中止謠言，也建議將政績做好文宣，努力宣傳。

賴清德逐一回覆黨員意見，對於黨員對縣黨部失職等建議，若當選黨主席，面對黨員意見、社會批評、黨務改革等，一樣都不會迴避，如同黨員所說「該開刀就要開刀」。

對於很多黨員提到抹黑未能即時、完整澄清，是選舉大敗的原因之一。賴清德坦言，民進黨擅用臉書，但很多錯誤訊息不只出現在臉書，還有很多社群平台，除了要勇於澄清，社群媒體也要搭得上時代，才能讓錯誤訊息即時被澄清。

賴清德說，擔任民進黨主席，首要責任是團結黨內力量支持總統蔡英文，持續發揮總統府、行政院執政功能，穩定政局穩定。

他也說，會加強對話、提出對策，讓民進黨贏得社會信任，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」及「綠色執政、品質保證」招牌，讓民進黨重新得到支持。

賴清德勉勵基層黨公職，無論是3名縣議員、鄉鎮市民代表及村里長，都要發揮監督的責任，在地方議會要大力監督，「辣椒如果辣，一顆就夠」不以人少而退縮。

他也直言，花蓮對民進黨而言，的確是不容易的區域，除了黨公職強力監督，也要特別加強公益服務，民進黨存在不是只有選舉，也要與弱勢民眾、生活陷入困境者站在一起，重新得到基層民眾支持。（編輯：郭諭儒）1111228