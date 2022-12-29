政院核定義務役期恢復1年 29日公告生效

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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北29日電）行政院長蘇貞昌核定民國94年次後義務役役期恢復至1年。國防部表示，全案在今天已完成國防、內政兩部會銜公告，並自公告日生效，同時方案也將送立法院查照。

總統蔡英文27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，同時將強化訓練內容、提高役男薪資，還會推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

蘇貞昌今天核定此調整方案，將送請立法院查照公告。

國防部會後透過新聞稿指出，考量國際變局、中國擴張威權主義、防衛作戰兵力需求、4個月訓練不足及參酌各國兵役制度等，國防部已依兵役法第34條第4項「一年前陳報行政院核定」的規定，陳報行政院核定，回復徵集服常備兵現役1年，以滿足防衛作戰兵力需求。

國防部進一步表示，全案在今天以國資人力字第1110346212號、台內役字第1111007180號，完成國防、內政兩部會銜公告，並自公告日生效。

公告內容分為三部分，第一中華民國94年1月1日以後出生的役男，自113年1月1日起回復徵集服常備兵現役，為期1年；二，83年1月1日至93年12月31日期間出生的役男，徵集接受常備兵役軍事訓練；三，82年12月31日以前出生的役男，未經徵集或補行徵集服役者，依兵役法第25條第3項規定，應服替代役，為期1年。

國防部指出，自113年起，義務役入伍訓練參考先進國家新兵訓練作法，以實戰化為核心，藉科技手段輔助訓練，由現行5週延長為8週，調增課程與提升訓練強度，精進役男單兵戰鬥技能。

國防部說，1年役期役男部隊服役期間，除接受「駐地專長、專精管道、兵科基地及聯合演訓」等完整訓練，並增加「中、高級專長，新式武器與裝備及民防訓練，城鎮戰及連、營戰鬥教練與作戰計畫演練、漢光演習、民安演習」等訓練，使其具備執行守備與民防任務軍事技能，確保家園安全的能力。

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另外，考量評估役期長短與就業影響，國防部說，義務役將以志願役各階本俸為基礎，並支給專業加給，調整1年期義務役薪資，以二兵為例每月支給2萬320元，而4個月軍事訓練役則維持現行薪資6510元。

同時，未來役男能將服役年資累計在職涯退休年資，國防部說，勞動部將研議修正勞工退休金等相關法規，另外也會由教育部與各大專院校溝通，研訂彈性修業制度，讓學校與役男可以達到雙贏，及早投入職場。（編輯：林淑媛）1111229