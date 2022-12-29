丹麥前總理明年1/3訪台 將見蔡總統

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曾任北大西洋公約組織秘書長及丹麥總理的民主聯盟基金會主席拉斯穆森，明年1月3日將訪問台灣。（圖取自facebook.com/andersfoghrasmussen）

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長及丹麥總理的民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），明年1月3日將訪問台灣，期間晉見總統蔡英文及副總統賴清德。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會指出，拉斯穆森1月3日至5日訪台，期間除晉見蔡總統、賴副總統，另將接受外交部長吳釗燮款宴，與立法委員及智庫學者等交流，針對民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題深入交換意見。

外交部指出，拉斯穆森持續敦促國際社會關注台海安全，呼籲國際民主社群與台灣加強交流合作，增進民主韌性與團結，共同應對威權主義擴張的挑戰，此行將以實際行動展現對台灣的堅定支持。

外交部表示，為宣揚自由民主的普世價值，拉斯穆森於2017年創立「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation），強化國際民主社群的團結；自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），邀請全球民主國家元首及政要與會。

外交部表示，2019年吳釗燮親赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」致詞，自2020年起，蔡總統每年均受邀發表演說，大幅提高國際社會對民主台灣、台海安全及區域穩定的關注與支持。

外交部表示，拉斯穆森自2001年至2009年擔任丹麥總理，自2009年至2014年擔任北約秘書長，不僅是國際聲譽卓著的政治家，也是台灣堅定的國際友人。外交部對拉斯穆森來訪表達誠摯歡迎，期盼未來持續與國際民主夥伴加強交流合作，共同守護彼此共享的自由民主價值。（編輯：翟思嘉）1111229