綠批沒收補選愧對台北 藍指林奕華服務處不會關門

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北30日電）國民黨立委林奕華將於明年2月接台北市副市長，立委缺額因剩餘任期不足不補選。民進黨立法院黨團今天質疑，國民黨為了避免提早發生的內鬥，便沒收補選，這根本是放生、愧對市民，令人遺憾。

對此，國民黨立法院黨團書記長李德維受訪表示，未來林奕華的大安區服務處不會關門，原本的選區服務，會由國民黨立委曾銘宗接手；林奕華長期關注教育文化議題，未來教育文化相關案件和社團服務則是交給他，都可以順利接下林奕華的工作。

李德維說，民進黨過去也有相關的例子，延後上任，不用補選，民進黨現在攻擊林奕華，完全沒有意義，真正做好對於選民的承諾才是民意代表和政黨該做的事。

林奕華將於明年2月請辭立委，轉換至台北市政府擔任副市長，立委缺額因剩餘任期不足1年，依法不須再舉行補選。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵今天召開「就等她奕人，沒收補選愧對台北」記者會，提出質疑。

林楚茵說，林奕華是認真的立委，也告訴大安區選民說，留在立法院是因為還有總預算跟法案要審，但立法院是合議制的地方，協商不用只靠林奕華一人。

林楚茵認為，林奕華沒收大安區立委補選的機會，還讓台北市副市長這個職位放空城，是為了讓國民黨能避免提早發生的黨內內鬥。

林靜儀說，立法院本會期延會到明年1月13日，如果林奕華真的放不下相關法案或預算，應該待到明年1月13日，為何是抓明年2月1日才就職副市長，讓大安區無法進行立委補選、使這個選區1年沒有選區立委，令人遺憾。（編輯：翟思嘉）1111230