朱立倫：培育新生代任黨部主委 團結各方力量

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（中央社記者姜宜菁嘉義市30日電）前立委李嘉進之子李縉穎將接任國民黨新竹市黨部主委，國民黨主席朱立倫今天表示，不只是新竹市，國民黨下階段將培育新生代擔任主委，盼團結各方力量贏得民心。

國民黨嘉義市黨部今天舉辦感恩茶會，朱立倫、嘉義市長黃敏惠和黨部主委蔡明顯等人出席，朱立倫在會前接受媒體聯訪。

朱立倫認為，各縣市主委最重要的工作是能夠聯合、結合所有朋友支持國民黨，不論是藍的、白的、各種顏色，國民黨都歡迎。只要非綠、非民進黨，都是國民黨團結的力量。

朱立倫說，不只是新竹市，接下來部分縣市也有年輕的主委，透過這個機會培養越來越多的年輕新生代成為國民黨戰將。

朱立倫表示，下階段將培育新生代擔任主委，同時團結各方力量，因為單靠國民黨不夠，一定要靠非綠的，最好的典範就是黃敏惠，這次選舉獲得所有非綠陣營的大團結。

朱立倫指出，新竹市是一個喜歡年輕、科技化的城市，找一名年輕、高學歷，對於科技界非常熟悉的朋友，而李縉穎很有熱忱打拚、勇於接受挑戰的決心，新竹市是個好的起點和重心。

針對國民黨中常委蕭景田涉賄遭到通緝，行政院長蘇貞昌今天上午質疑國民黨說一套做一套，說要排黑，卻讓通緝犯當中常委，根本是雙標。

朱立倫強調，國民黨一定是秉持尊重司法，也希望司法勿枉勿縱，不論是對藍白綠都是同標準，任何一人都要出來面對司法和社會大眾的檢驗。

朱立倫在茶會致詞時表示，這次選舉嘉義市民做出正確的選擇，大家為台灣和嘉義市寫歷史。（編輯：郭諭儒）1111230