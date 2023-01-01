監委：農業移工政策規劃不周 須正視缺工問題

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（中央社記者陳俊華台北1日電）監委王美玉今天說，政府雖開放引進農業移工，但政策規劃不周、配套不足，讓農民看得到卻用不到合法移工，只能冒險繼續聘僱非法人力，呼籲農委會及勞動部正視農業缺工問題的嚴重性。

監察委員王美玉、王幼玲、鴻義章透過新聞稿指出，3人關心農業缺工及農業移工引進等問題，啟動調查案，已提出調查報告並經監察院財政及經濟委員會、社會福利及環境委員會聯席會議，在民國111年12月7日審查通過。

監委表示，農委會與勞動部歷經多年協調後，108年4月開辦引進農業移工，試圖在農業尚未完成升級轉型的過程中給予人力支援；但農委會卻沒確實盤點與掌握農業的實際需求與人力缺口，在政策上路後才邊做、邊看邊改。

監委調查發現，以外展移工為例，截至民國111年10月15日共有271家外展機構提案申請4680名外展農務移工，但農委會核定家數及人數分別為162家、1218人，家數通過比率僅6成，需求員額通過比率更只有26%，讓農民長期陷於「找無工」，只能僱用失聯移工或非法外國人。

監委指出，108年的調查結果顯示，農家缺了臨時工10萬人次，每當採收季節時，農民苦惱農忙人力不夠、飽受尋工波折，但採收不及就會影響農產品的品質，缺工已造成農業發展的主要障礙。

監委表示，111年4月間走訪山區，見到在山上大量的工作機會，逐漸由失聯移工填補，在台的失聯移工人數已經超過7萬人，成了農業的隱形勞動力。但失聯移工每天過著不斷躲藏查緝的生活、失去醫療保障，還面臨到下一代黑戶寶寶的照顧、托育、醫療需求。

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監委說，黑戶寶寶的醫療人權問題更讓人擔憂，因為非法居留的身分，沒有健保卡，一次就醫的費用需要新台幣700元，接種疫苗也要自費，遭遇重病或有身心障礙議題，「有辦法得到醫療資源嗎？」

監委呼籲，行政院必須正視失聯移工與農業已經交織成錯綜複雜的共生關係，是現階段農業缺工困境暫時解套的既定事實，重視並特別考量這些移工在台的困境，尤其是「黑戶寶寶」的最佳利益，督促所屬相關部會共謀解決對策。（編輯：黃國倫）1120101