侯友宜：兩岸交流要平等、尊嚴、友善

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）國台辦主任宋濤表示在一中原則和九二共識基礎上與台灣「有識之士」協商兩岸關係和國家統一。新北市長侯友宜今天說，兩岸交流一定要在平等、尊嚴、友善過程，彼此信任往前走。

侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，媒體詢問元旦升旗典禮致詞時，他所指的強國指的是哪一國；對於目前美中對抗的國際局勢，台灣應該站在什麼立場。

侯友宜表示，台灣在亞洲或全球居於重要戰略關鍵地位，台灣重要的是讓台海與東亞穩定，讓中華民國有和平、安全、永續、繁榮；因此，在此方向下必須全力以赴，從內部團結開始，不分黨派凝聚向心力愛台灣、愛中華民國。

侯友宜說，中華民國、台灣要自立自強，要有信心，兩岸交流一定在平等、尊嚴、友善過程下，彼此信任往前走。

對於侯友宜的臉書Facebook更換封面照片，強調「團結共好」的主題，媒體詢問是否為競選2024年總統的競選口號。

侯友宜重申，目前是新北市長角色，希望北、北、基、桃北台灣縣市共好，就會全台灣共好，希望不分黨派、族群凝聚向心力。他每年都會更換臉書封面，希望展現不一樣氣勢，展現新的共好，讓國家與新北更好。

有媒體報導，侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘多次會面，前台北市長柯文哲對此說，與郭台銘也見過很多次；媒體問侯友宜是否與郭台銘提及搭檔競選總統、副總統；柯文哲的說法是否刻意與侯友宜較勁。

侯友宜說，與柯文哲是好友，相信柯文哲與郭台銘也認識，朋友間往來很正常，也感謝柯文哲在台北市長任內對新北的協助。另，鴻海集團總部位於新北，經濟發展局長期與鴻海有業務聯繫一起拚經濟，郭台銘為台灣經濟產業領導重要人物，對台灣奉獻很大，扮演好每一個人的角色才重要。

媒體追問，國民黨內對下屆總統選舉有侯郭配、侯盧配、侯朱配的想法，哪一個對大選有幫助。

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侯友宜說，台中市長盧秀燕在中部做得很好，台中市與新北市常有機會互動市政，兩市共好就會帶動台灣的發展，這是好事，會持續交流為市政打拚，為台灣做點事。他自己把握當下，做好新北市長角色才是責任。

侯友宜在元旦升旗典禮致詞時表示，台灣面臨全球通貨膨脹等嚴峻挑戰之際，不可能置身度外，要團結對內凝聚力量做好充分準備，並在全球化扮演關鍵角色，絕對不是強國的棋子，要凝聚力量充滿信心。（編輯：方沛清）1120104