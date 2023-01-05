蘇貞昌拍板加發一年弱勢生活補助 春節前入帳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院長蘇貞昌今天在行政院會拍板加發一年弱勢生活補助，凡是今年經列冊為低收入戶及中低收入戶的民眾，低收入戶每人每月發給新台幣750元，中低收入戶每人每月發給500元，為期一年。

根據規劃，今年首月補助在春節前就會入帳，將有60萬戶受惠。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中說，他已經核定再投入45億元，針對此生活補助延續加發一年。

蘇貞昌說，已請衛福部、行政院主計總處與各縣市政府密切連繫，中央預計在明天下班前，將核定款項分配數額提供給地方進行撥款作業，請衛福部持續督導地方政府加緊作業，希望能夠在農曆年前即時入帳，讓弱勢民眾溫暖過年。

衛福部會後透過新聞稿說明，去年3月起便開始辦理加發弱勢生活補助至去年底，今年補助政策延續。

衛福部說，為簡政便民，此項政策民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

衛福部指出，各地方政府將於1月春節前開始陸續發放1月的低收入戶及中低收入戶加發生活補助，後續會逐月發放，至12月止。

衛福部說，相關作業流程已在昨天邀集地方政府召開會議討論，請縣市政府協助發放給低收入戶及中低收入戶民眾，後續將儘速辦理經費請撥流程及督請縣市發放款項。

衛福部也提醒，部分符合加發的低收入戶、中低收入戶民眾，因縣市政府或公所未有其帳戶資料，將由地方政府發函或其他方式通知，請符合資格者，儘速配合提供正確的匯款帳號，以利發給補助。

衛福部說，若有因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，請洽地方政府以現金或匯票、支票方式辦理，或可撥打1957福利諮詢專線。（編輯：郭無患）1120105.