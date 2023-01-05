地方政府1/12前發年終獎金 政院協助撥付1218億元

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（中央社記者陳俊華台北5日電）行政院長蘇貞昌今天說，民國112年度中央政府協助地方政府年關資金撥付數達新台幣1218億元，比去年多出近300億元，讓全國公務員能在下週四（12日）前領到年終獎金、津貼，快樂過年。

行政院發言人羅秉成上午舉行行政院會後記者會時轉述，中央協助地方政府112年年關資金調度部分，蘇貞昌說，由於去年有相當好成績，使去年統籌分配稅款實徵數額較預算數額大幅增加，這些經濟成果也會回饋給各地方政府。

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蘇貞昌指出，地方政府所獲配年關資金數，較以往大幅增加，112年度中央政府協助地方政府年關資金撥付數達1218億元，足足比去年多出近300億元，足夠各地方政府年關所需資金，也讓全國各公務機關人員，都能在農曆春節前10天，約下週四（12日）前領到年終獎金及相關津貼，快樂過年。

蘇貞昌表示，要特別感謝主計總處、財政部近年來對政府財政管控與資金運用調度得宜，讓各部會做出更多好成績，還能還債多、協助地方更多，甚至能讓經濟果實與全民共享。（編輯：翟思嘉）1120105