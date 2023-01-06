立委促性私密犯罪影像24小時內下架 NCC：有困難

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（中央社記者郭建伸台北6日電）朝野黨團今天協商討論網路平台業者應於24小時內下架性私密犯罪影像，但NCC認為，律定24小時內下架實務上恐做不到。由於協商沒達成共識，立法院長游錫堃裁示，相關條文保留待院會處理。

朝野黨團今天協商討論兒童及少年性剝削防制條例及性侵害犯罪防治法部分條文修正草案，其中關鍵條文，是網路平台的性私密犯罪影像下架移除時間。

為防制性侵害、性剝削在網路傳播，兩部政院版草案中明定，網路平台業者發現相關犯罪嫌疑情事應限制瀏覽或移除，並通知警察機關。

不過，民進黨立委范雲提案指出，為避免散布性剝削影像造成傷害，下架時間應限於24小時；時代力量黨團認同應設定24小時期限。

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲在協商時回應，政院版兒少性剝削草案中明定「先行」限制或移除網頁，對兒少保護程度高；但性侵害犯罪防治法適用對象不僅是兒少，也包含成人，應讓網路業者有判斷時間。

黃文哲也說，其實部分網路業者接獲通知後就會立即下架，參考國外法律，即便有24小時下架規定仍有但書，認為若律定網路業者24小時內下架，實務上恐做不到。

范雲指出，若行政部門認為24小時內下架執行上有困難，可改成「原則24小時，並由主管機關裁量」；國民黨團總召曾銘宗則認為，若24小時做不到，至少應表達需要多久時間。

民進黨團總召柯建銘表示，雖然部分團體期待能於24小時內下架，但社群媒體業者有不同意見，立法要考慮衡平性、可行性，不要引起社會對立，懇請能照行政院草案處理。

由於朝野沒有共識，游錫堃裁示，相關條文予以保留待院會處理。（編輯：蘇龍麒）1120106