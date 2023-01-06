赴嘉義慰勉部隊 總統：新制義務役訓練將更貼近實戰

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（中央社記者黃雅詩嘉義6日電）中科院研製旋翼型無人機今天首度向媒體公開演訓。總統蔡英文視察致詞時表示，透過模擬戰場實景的無人機監偵訓練，不僅強化軍方實戰能力，也是因應當前新戰爭型態。

蔡總統表示，去年底通過的兵力結構調整方案新制上路後，國軍訓練會更精實、更貼近實戰，也會更符合現代作戰需求。未來入伍的義務役，依任務需求，也會接受包括無人機在內的新式武器訓練。

蔡總統今天赴嘉義視察中部地區戰備部隊，國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正陪同。蔡總統先至陸軍機步234旅聯兵一營，視導後備機步排首度公開與旋翼型無人機執行應援作戰實兵操演，隨後前往嘉義後備指揮部、空軍第四聯隊，慰勉官兵並致贈加菜金。

蔡總統在視察嘉義空軍第四聯隊時致詞指出，面對共機頻繁侵擾台灣，空軍第四聯隊不分日夜、隨時待命。去年8月，共軍軍演後的加強戒備期間，第四聯隊優秀飛行員升空對應了18批36架次，捍衛國家領空。

蔡總統表示，她來這裡就是要代表民眾謝謝空軍的付出，也為國軍部隊加油打氣。她再次強調，共軍持續不斷的軍事活動，無助於兩岸關係，也無助於區域的和平穩定。

蔡總統表示，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化國防戰力及韌性，才能確保國家安全和利益，因此去年底，政府提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整方案。

蔡總統表示，上週她到澎湖，了解陸軍兩棲偵察營的「實戰化射擊演練」，今天來到嘉義，看到陸軍機步234旅聯兵一營的「機步排應援作戰實兵演練」，透過模擬戰場實景的無人機監偵訓練，不僅強化官兵實戰能力，也是因應當前新的戰爭型態。

蔡總統表示，在全民國防系統的檢討調整中，「後備系統」是重要一環，要讓「常後一體」，更明確、更系統化落實。她看到嘉義後備指揮部除執行協助多次教召，提升後備部隊戰力，也有效編管民力，讓地方民防系統運作順暢，讓守護國家的力量更堅實。

蔡總統強調，身為三軍統帥，她有信心，中華民國國軍絕對是一支有能力、有決心，可以求新求變、捍衛自由民主，與區域和平的鋼鐵勁旅。

蔡總統提醒，再過不久就是農曆新年，但是國防沒有假期。她要請留守的國軍務必堅守崗位，守護國家安全，在勤務之餘，也別忘了打電話問候家人。（編輯：蘇龍麒）1120106