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美日2加2會談11日登場 台海局勢受關注

2023/1/6 22:03
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（中央社記者楊明珠東京6日專電）美國和日本的外交與國防部長「2加2」會談將於美國華府時間11日在華府登場，預料台灣海峽局勢、北韓試射飛彈等東亞安保議題將是會談焦點。

日本TBS電視台報導，由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本外務大臣林芳正、日本防衛大臣濱田靖一出席的美日2加2會談將於本月11日在華府舉行。

中國對台灣加強軍事壓力、北韓頻頻試射彈道飛彈等，東亞的安全保障環境趨於嚴峻之際，日本首相岸田文雄及美國總統拜登（Joe Biden）13日在美國白宮舉行會談之前，美日2加2會談先舉行。

上一次美日2加2會談於2022年1月採取視訊方式舉行。

日本經濟新聞報導，美國政府於2022年決定新的國家安保戰略，日本也於2022年年底決定國家安全保障戰略等的安保3文件（又稱國防3文件）。美日是同盟國，將針對安保文件內容進行磋商，包括美日應如何更團結，加強對抗威脅的「統合嚇阻」。

濱田今天在防衛省（國防部）的例行記者會上表示，美日將根據兩國的戰略文件討論如何加強美日同盟的嚇阻力和因應能力。他強調，為了推動自由開放的印度太平洋，將更進一步做出努力。

報導說，中國的軍力增強、北韓進一步開發彈道飛彈，加上俄羅斯侵略烏克蘭，美日認為有必要研擬因應對策，將透過2加2會談以提高嚇阻力。

日本政府決定的安保3文件當中記載日本將擁有可攻擊對方飛彈基地等的「反擊能力」，做為行使反擊能力的手段之一就是研發並取得長程彈道飛彈。安保3文件也明載，日本現行以攔截飛彈為主的「總合飛彈防空」策略將進一步加強為美軍正推動的「整合防空反飛彈」（IAMD）策略。濱田與奧斯汀預定12日舉行會談。

日本放送協會（NHK）報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）宣布美日2加2會談將於本月11日舉行一事。

普萊斯表示，美日同盟是自由開放的印太地區的基石，將就處理21世紀此地區及世界相關議題、美日同盟展望交換意見。

報導說，布林肯正考慮今年儘早訪問中國。美國政府認為，在布林肯訪中之前，需與同盟國日本先就對中政策進行討論，確認美日合作。（編輯：黃自強）1120106

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