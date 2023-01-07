曾指超徵稅收是行政失靈 高嘉瑜致歉：用詞不精準

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民進黨立委高嘉瑜日前指出，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，此番說法引發黨內議論。高嘉瑜7日受訪時表示，個人表達用詞不精準，為此表達歉意。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北7日電）民進黨立委高嘉瑜日前指出，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，此番說法引發黨內議論。高嘉瑜今天受訪時表示，政府有餘裕發現金是政績也是好事，個人表達用詞不精準，造成黨內同志困擾，為此表達歉意。

全國稅收去年超徵新台幣4500億元，針對中央可運用的1800億元，行政院長蘇貞昌已宣布將預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民共享經濟成果，預計每人發放6000元，但須訂定法源依據。

高嘉瑜日前表示，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，並要求檢討不合時宜的關稅、貨物稅制度。此番說法一出，引發黨內議論。

高嘉瑜今天受訪表示，政府有餘裕發現金，這是政績也是好事，她個人表達時用詞不精準，因此大家不能接受甚至生氣。

高嘉瑜解釋，她長期關心汽機車貨物稅問題，認為應制度化改革稅制，語意讓外界混為一談，造成黨內同志不滿和困擾，為此表達歉意。

高嘉瑜說，認同台北市議員王世堅的說法，發現金越快越好，希望農曆年前能十萬火急完成發現金的程序，立法院會全力配合，而她也會響應王世堅，捐出6000元幫助弱勢。

高嘉瑜表示，過去財稅預估工具可能較保守，也可能是疫情期間難以預估，但無論如何，政府有餘裕發現金是好事，她支持發現金，但仍會持續監督稅制改革。

她說，不希望造成別人負擔，這次表達上導致外界誤解、造成民進黨傷害，都是自己要承擔面對，感謝這段時間給她溫暖的黨內同志。（編輯：張均懋）1120107