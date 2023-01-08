IPAC通過台灣入會決議 邀范雲張其祿任共同主席

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（中央社記者王承中台北8日電）民進黨立委范雲今天表示，由多國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」已通過邀請台灣加入的決議，並邀請她與民眾黨立委張其祿擔任共同主席；目前已有40位左右的立委，各別向IPAC提出入會申請參與。

立委范雲、林昶佐與王婉諭等人在去年9月13日受邀參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC，the Inter-Parliamentary Alliance on China）在華府召開年度峰會。

范雲今天在臉書粉絲團發文指出，她昨天收到IPAC的正式來信，IPAC的共同主席團通過讓台灣加入的決議。而IPAC也通過決議，邀請她與張其祿代表各自政黨，擔任共同主席，代表台灣國會議員參與IPAC的決策機制。

范雲表示，這是個得來不易的進展，因為IPAC作為以各國國會為主體的國際組織，要求必須有兩個主要政黨參與，才能成為會員。而台灣在主要在野黨國民黨持續抵制、拒絕參與之下，原本遲遲無法成功加入。

范雲指出，所幸透過許多立委與IPAC的積極接觸，如主動申請加入、親自參與IPAC去年9月在華府的年度大會、參與區域會議；IPAC的各國議員代表終於決定，為了台灣在抗中議題上的關鍵性角色，無視國民黨的阻撓，正式讓台灣加入。

范雲表示，這個進展坐實世界局勢的轉變，民主國家希望結盟台灣。台灣能成功加入IPAC，就是開創新局勢的第一步。

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范雲指出，目前已有40位左右的立委，各別向IPAC提出入會申請參與。待她開始行使共同主席的職責後，第一件事就是會盡快協助有志一同的立委，取得會員資格；也會努力將台灣自我防衛、追求和平，但絕不向中共文武攻勢妥協的意志與經驗，傳達給國際。團結所有的民主盟友對抗威權。

范雲表示，IPAC是由橫跨全球5大洲、30個國家、共250名國會議員所組成的國際組織，目的是促進各國國會合作抗衡獨裁中國。（編輯：蘇龍麒）1120108