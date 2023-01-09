中天裁罰案遭撤銷藍委批評 陳耀祥：有敗訴也有勝訴

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（中央社記者郭建伸台北9日電）台北高等行政法院日前撤銷NCC對中天新聞台裁罰案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在協商時諷刺NCC主委陳耀祥怎麼有臉坐在會議室。陳耀祥說，有幾案敗訴，但也有勝訴案，NCC對判決見解不同，依法提起上訴。

朝野黨團今天協商112年度中央政府總預算，其中有關國家通訊傳播委員會預算，立委共提出55案，不少都與鏡電視、中天新聞台有關。

曾銘宗提案指出，NCC為獨立機關，竟配合執政黨政策撤銷中天新聞台執照及指定鏡電視執照，要求將今年度預算的特別費全數刪除；時代力量黨團則提案，指NCC核准鏡電視申設執照後爆發諸多爭議，要求NCC於2個月內向立法院交通委員會提出專案檢討報告。

國民黨立委賴士葆表示，台北高等行政法院撤銷NCC7件裁罰中天新聞台的案子，法院這樣判決讓NCC很丟臉，呼籲NCC應把52台還給中天。

曾銘宗表示，他在行政機關待了30年，若裁罰被行政法院撤銷1、2次就很令人緊張，結果NCC被撤銷7件，反諷陳耀祥怎麼有臉坐在會議室，「實在是有夠厲害」。

陳耀祥回應，NCC確實有幾個案子敗訴，但也有很多案子勝訴，行政救濟是人民權利予以尊重，但NCC對法官判決有不同見解，所以依法提起上訴。

陳耀祥表示，NCC的裁處、換照案都經過嚴謹的外審、內審程序，經過好幾名專家討論，不是他一個人能主導決定。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，陳耀祥本來就能光明磊落坐在位子上，最高行政法院若判決出爐，一定會依法行事，呼籲預算提案該保留就保留，該表決就表決。

民進黨立委劉世芳表示，陳耀祥確實該為溝通不足而檢討，但不是在預算提案以訛傳訛，呼籲政黨不應為個案提預算案。

經過近1小時討論，朝野仍沒有共識，留待第二輪預算協商。（編輯：蘇志宗）1120109