選舉補助款爭議 王鴻薇：不隨雙標黨起舞

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）國民黨提名台北市議員王鴻薇連任成功後又參與台北市第3選區立委補選勝選，綠委擬修法不補助第2次的選舉。王鴻薇今天說，民進黨占多數就快提案修法通過，不隨雙標黨起舞。

王鴻薇今天到草埔、南京市場謝票，由於她在1個多月內接連當選台北市議員和立委，領取雙份選舉補助款惹議。媒體聯訪詢問如何看民進黨立委管碧玲研擬提案修法，若候選人當選卻未履行義務則要退回補助款一事。

她表示，管碧玲現在是立委就趕快提案、修法，且民進黨占多數就趕快通過，不需要再用口水方式說要修法。

媒體追問雙份補助款是否會退還或捐出，王鴻薇說，管碧玲一直放話就請快去修法，認為民進黨就是雙標黨，許多民進黨公職人員帶職參選，像民進黨南投立委補選參選人蔡培慧就是選完南投縣長後領選舉補助款，又被提名參選南投立委補選，質疑民進黨人員領取就沒問題，現在是故意針對她，但自己絕對不會隨雙標黨起舞。

由於前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮認為「還稅於民」是假議題，有餘錢就應用來還債，但行政院則說這是全民經濟共享，媒體詢問看法。

王鴻薇表示，蘇建榮離開內閣後就開嗆，此事應讓行政院長蘇貞昌回答，但自己認為此概念屬還稅於民，因為這是政府超徵稅收，民進黨政府現在要做的是還稅於民、卻用多種方式包裝，直指政府過去6年超徵新台幣1.1兆元，請問錢花到哪裡去，尤其是新竹棒球場弊案和台南市政府貪污案頻傳，認為當然應該還稅於民，否則就應還債。

媒體提問，王鴻薇昨天接受廣播節目專訪談及2024年總統選舉，主張國民黨應將鴻海集團創辦人郭台銘和前台北市長柯文哲納入黨內民調，外界解讀這是國民黨青壯派開第一槍。

王鴻薇認為，大家共同想法就是2024國民黨應該推出最強人選，目標就是要政黨輪替、下架民進黨，和自己想法相同者一定有，但她還未和他人具體討論過，但相信大家都認為勝選方程式一定是要推出最強的人選，在野大聯盟應該都有合作空間。

至於是否會對強力輔選且參選呼聲高的新北市長侯友宜不好意思，王鴻薇說，自己非常感謝侯友宜幫忙輔選站台，相信他並非小家子氣的人，且侯友宜現在名氣很強，自己也親身感受到台北市民對他的熱烈回應，這種勝選方程式可納入整個在野大聯盟合作空間，至少不會出現兩組人削弱自身力量，如此海納百川方式是最好模式。（編輯：方沛清）1120110