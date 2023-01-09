立委補選小贏 王鴻薇：自我警惕以免志得意滿

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國民黨台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（中）9日上午接受媒體聯訪表示，針對立委補選結果，她個人很滿意，也可提醒、警惕自己未來要更努力，以免志得意滿。中央社記者徐肇昌攝 112年1月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）台北市第3選區立法委員補選昨天投開票，結果由國民黨籍候選人王鴻薇以5780票的差距當選。她今天說，對此結果覺得很滿意，也可提醒、警惕自己未來要更努力，以免志得意滿。

王鴻薇上午接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪，黃暐瀚談及民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農得票數較預期高，且中山區得票還小贏王鴻薇。

對此，王鴻薇表示，吳怡農當然不弱，他是個很強的對手，她去年12月2日登記參選立委補選時的黨內民調是最高者，但她與吳怡農是平分秋色，兩人是在同一個起跑線競爭。

王鴻薇指出，雖然後來她的選情贏面呼聲越來越高，但國民黨主席朱立倫最先有危機意識感，並邀剛當選連任的嘉義市長黃敏惠到台北共談，點出補選恐面臨低投票率的危機問題，看好度高反會成致命傷，所以後續也積極進行催票。

會後，王鴻薇接受媒體聯訪。記者詢問，這次補選結果整體小贏、但中山區小輸，未來要如何加強？2024年立委選舉的對手是否可能仍是吳怡農？

對此，王鴻薇說，針對補選結果，她個人很滿意，首先主要票源區北松山的票有開出來，中山區雖小輸但仍覺成績不錯，且如此也可提醒、警惕自己未來要更努力，否則志得意滿就糟糕了。

王鴻薇表示，非常感謝中山區選民願意給她機會，未來一定要一步一腳印深耕選民，會繼續拜訪里長、接觸社團及服務選民，會用自己最大的誠意、用心經營，相信只要自己做得好，選民在2024年選舉一樣會願意再給她機會。

記者提問，有關選前傳出投票率可能偏低的危機問題。對此，王鴻薇說，選舉結果會受到許多因素影響，她選前最擔心問題就是投票率偏低，所以積極催票，選舉過程中第一個覺得有很大危機感的就是朱立倫，他也點醒她要在補選中把票催出來。

對於後續謝票規劃，王鴻薇表示，大概會從明天正式開始車隊謝票，目前正在規劃及印製春聯拜年。

記者詢問，若就職立委後，最想質詢題目為何，以及如何看政府還稅於民的規劃。

王鴻薇回答，不論是什麼議題，行政院長一定是要負最後責任，若行政院長蘇貞昌仍留任，她一定會質詢對方，且包括國安局長陳明通在內，另外國家通訊傳播委員會（NCC）、核二廠與核三廠延役案以及社會安全網都是關注議題。

她指出，針對還稅於民一事，她非常在意的是納稅人的錢到底怎麼用，這是制度面問題，除了要爭取把超徵稅收還給人民外，更重要的是要建立制度，意即所有超徵及稅收流向須公開透明，她會繼續追查，且應建立固定還債制度，否則債留子孫是不對的。

記者提問，這次是國民黨自去年底九合一地方選舉、嘉義市長選戰後的連3勝，2024年大選是否蓄勢待發。

對此，王鴻薇認為，連3贏當然是好事，但接下來還有3月份南投縣立委補選，國民黨對於2024年大選仍應如履薄冰，不要因連續勝選就志得意滿，仍要非常謹慎面對每次民意考驗。（編輯：戴光育）1120109