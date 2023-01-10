台日漁業委員會停開3年 本月將重啟

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）台日實體互動在疫情解封後全面升溫，台灣日本關係協會今天表示，因疫情停開3年的「台日漁業委員會」本月將在東京重啟，1月也預定另有2個日本國會團來台訪問。

台灣日本關係協會副秘書長范振國今天在外交部例行記者會回應媒體提問時證實，第4屆台日經濟夥伴委員會（EPC）已在去年12月26日以視訊方式舉行，在會議結論中再度確認，日方歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的立場並未改變。

范振國表示，台日在EPC會議針對綜合性貿易發展議題交流，包括雙方對全球經濟情勢發展看法，以及如何在世界貿易組織（WTO）架構下強化台日合作，具體議題則觸及眾所關心的「中國封殺台灣產品外銷」、 「台灣尋求加入CPTPP」等，日方重申歡迎台灣加入CPTPP的立場沒有改變。

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對於從2019年後就暫停舉行的台日漁業委員會，范振國表示，先前因疫情無法召開實體會議，台日雙方都認為漁業會議性質特殊，用視訊會議可能效果不大，仍應以面對面實體方式進行，因此在去年10月台日雙方陸續解封後，立刻討論重啟漁業問題、海洋合作等對話。

范振國表示，台日漁業委員會的地點是每年輪流，此次預定本月在東京召開，但根據雙方默契，將等會議結束後再對外說明。（編輯：楊蘭軒）1120110