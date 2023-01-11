綠委籲政府代繳小店家營業稅 減輕壓力

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民進黨立委鍾佳濱（右3）、郭國文（右2）、吳琪銘（左3）、江永昌（左1）、賴惠員（左2）與湯蕙禎（右1）11日召開記者會，呼籲政府除普發現金外，對前年符合紓困資格的44萬家小店家，經濟部也應代繳其今年度的營業稅，讓小店家減輕壓力。中央社記者郭日曉攝 112年1月11日

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委鍾佳濱、郭國文、江永昌等人今天召開記者會，呼籲政府除普發現金外，對於前年符合紓困資格的44萬家小店家，經濟部應代繳其今年度的營業稅，金額約新台幣30億元，讓小店家減輕壓力。

全國稅收去年超徵4500億元，針對中央可運用的1800億元，民進黨立委鍾佳濱與郭國文、吳琪銘、江永昌、賴惠員、湯蕙禎今天繼續召開減負擔年好過系列記者會，主題為「全民領現金新台幣6000元、小店營業稅代繳一年」。

立法院財政委員會召委鍾佳濱說，「小店家」的小規模營業人約有52萬家，其中符合前年經濟部「商業服務業營業衝擊補貼」紓困資格的約有44萬家，當年卻僅有1/4申請到補助。

鍾佳濱呼籲，以2021年為例，小規模營業人約繳納28億5000萬元的稅款，如果經濟部自1800億中勻支約30億元，代繳其今年度的應繳稅金，不僅所需經費不多，而且簡政便民、民眾立刻有感。

郭國文指出，提供小店家免除營業稅，政府絕對承擔得起，這不只符合把錢花在刀口上的目標，更是讓受高通膨影響小店家減輕不少壓力，也符合財政紀律及體恤基層。

江永昌說，受疫情影響，這些小商家都苦苦撐著，希望政府幫忙免除部分營業稅一年。

賴惠員說，希望期盼財主單位從善如流，將可重新分配的1800億元，規劃部分經費協助免徵營業稅，並簡化行政程序，再一次還稅於民。

湯蕙禎表示，政府除了照顧弱勢，也應該支持、補貼當初配合國家防疫政策的小店家，讓他們感受到台灣是有溫度、有溫暖的政府。（編輯：蘇志宗）1120111