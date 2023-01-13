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高嘉瑜遭民進黨員嗆下台 坦言難過自省盼支持者勿彼此撕裂

2023/1/13 11:19（1/13 11:35 更新）
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民進黨立委高嘉瑜12日遭黨員嗆「背骨」，她13日表示會檢討反省，也不希望支持者彼此撕裂。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北13日電）民進黨主席補選候選人賴清德12日在台北辦政見會，與會立委高嘉瑜遭黨員噓聲喊「下台、背骨」。高嘉瑜今天受訪指出，這場面蠻震撼的，她會檢討反省，也不希望支持者彼此撕裂，應團結讓台灣更好。

民進黨主席補選15日投票，副總統賴清德12日在台北舉辦「向黨員報告」政見發表會。

賴清德當時抵達前，民進黨高嘉瑜先進會場並向民眾致意，但不少民眾對她倒比拇指，高喊「下台、開除黨籍」；高嘉瑜保持微笑，向民眾點頭打招呼。

高嘉瑜今天出席民進黨立法院黨團會議，對於昨天的狀況，她接受媒體聯訪表示，這場面確實蠻震撼的，而她有什麼話就講什麼話，很多黨員不能諒解，自己必須反省檢討。

高嘉瑜指出，這幾天心情很難過，有的支持者氣憤，有的支持者看到她這樣被批評，感到傷心，支持者間彼此撕裂或分化，這不是大家想看到的事情，希望基於讓台灣更好的前提下，一起團結，「彼此對立不是我們想看到的」。

此外，高嘉瑜表示，她講話的方式是否有點不加修飾、容易讓人誤解，或被擴大解讀，她有必要反省檢討，但就其他部分，相信民進黨還是必須要適時的檢討反省。（編輯：楊凱翔）1120113

#高嘉瑜
#民進黨
#賴清德
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