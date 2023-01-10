高嘉瑜王世堅言論惹議 陳其邁：評論應基於事實

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民進黨立委高嘉瑜（右）、台北市議員王世堅（左）言論惹議。民進黨代理黨主席陳其邁10日表示，民進黨尊重不同言論，但發言過程應基於事實做評論。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅言論惹議，引發綠營基層不滿，民進黨代理黨主席陳其邁今天表示，民進黨是多元政黨，尊重不同言論，但發言過程應基於事實做評論。

高嘉瑜日前指稅收超徵並非政績，而是行政失靈，引發黨內議論；王世堅昨天受訪時砲轟前新竹市長林智堅「草包」等言論，更引發綠營基層不滿，民進黨新竹市黨部今天召開記者會呼籲黨中央開除王世堅黨籍。

身兼民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁今天上午出席鳳山區的橋梁通車典禮時接受媒體聯訪表示，民進黨是個多元政黨，本來大家都會有不同看法，都予以尊重，黨跟黨團有相關運作規範、機制，尊重機制。

陳其邁也說，希望在發言過程，不管任何人都應基於事實來做評論；不論是一些意見評論，或是黨內彼此有不同意見時，這都是應該要採取的原則。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名聯合新竹市議員劉康彥及楊玲宜上午在新竹市黨部召開記者會指出，王世堅拿新竹市長高虹安有關新竹棒球場錯誤資訊攻擊黨員，貶林智堅，應對王世堅做出黨紀處分才是真正深刻檢討。

楊玲宜表示，王世堅宛如民眾黨側翼，與高虹安一搭一唱，砲火始終對內，基層黨員都相當反彈與氣憤，從去年大選開始，黨內一連串撕裂分化，造成信賴感嚴重破裂，這才是民進黨縣市長選舉大敗及台北市立委補選敗選最大因素。（編輯：陳仁華）1120110