更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
購屋族指平均地權條例打到囤房者痛點 新北盼盡速定細則
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨1/300
首頁 / 政治

高嘉瑜王世堅言論惹議 陳其邁：評論應基於事實

2023/1/10 14:47（1/10 15:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委高嘉瑜（右）、台北市議員王世堅（左）言論惹議。民進黨代理黨主席陳其邁10日表示，民進黨尊重不同言論，但發言過程應基於事實做評論。（中央社檔案照片）
民進黨立委高嘉瑜（右）、台北市議員王世堅（左）言論惹議。民進黨代理黨主席陳其邁10日表示，民進黨尊重不同言論，但發言過程應基於事實做評論。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅言論惹議，引發綠營基層不滿，民進黨代理黨主席陳其邁今天表示，民進黨是多元政黨，尊重不同言論，但發言過程應基於事實做評論。

高嘉瑜日前指稅收超徵並非政績，而是行政失靈，引發黨內議論；王世堅昨天受訪時砲轟前新竹市長林智堅「草包」等言論，更引發綠營基層不滿，民進黨新竹市黨部今天召開記者會呼籲黨中央開除王世堅黨籍。

身兼民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁今天上午出席鳳山區的橋梁通車典禮時接受媒體聯訪表示，民進黨是個多元政黨，本來大家都會有不同看法，都予以尊重，黨跟黨團有相關運作規範、機制，尊重機制。

陳其邁也說，希望在發言過程，不管任何人都應基於事實來做評論；不論是一些意見評論，或是黨內彼此有不同意見時，這都是應該要採取的原則。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名聯合新竹市議員劉康彥及楊玲宜上午在新竹市黨部召開記者會指出，王世堅拿新竹市長高虹安有關新竹棒球場錯誤資訊攻擊黨員，貶林智堅，應對王世堅做出黨紀處分才是真正深刻檢討。

楊玲宜表示，王世堅宛如民眾黨側翼，與高虹安一搭一唱，砲火始終對內，基層黨員都相當反彈與氣憤，從去年大選開始，黨內一連串撕裂分化，造成信賴感嚴重破裂，這才是民進黨縣市長選舉大敗及台北市立委補選敗選最大因素。（編輯：陳仁華）1120110

#王世堅
#高嘉瑜
#陳其邁
延伸閱讀
曾指超徵稅收是行政失靈 高嘉瑜致歉：用詞不精準王世堅稱林智堅「草包」惹議 民進黨竹市黨部籲開除黨籍民進黨敗選檢討遭點名 林智堅臉書發文致歉陳其邁：虛心接受選舉結果 肯定吳怡農打正面選戰
王世堅
王世堅喊「投給習近平看」 吳怡農：展現護家園意志王世堅送蔣中正照片當生日禮物 蔣萬安稱沒想到
陳其邁
連接鳳山過埤、南成里 高市新建橋梁通車啟用高雄某公司兩度遭砸 警逮2嫌初判兩案無關聯
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
賴清德：世代合作 民進黨才會有源源不絕力量支持