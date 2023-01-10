用竹市府錯誤數據 王世堅：向非網軍的大眾道歉

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）民進黨新竹市黨部認為北市議員王世堅用新竹棒球場錯誤資訊攻擊黨員，籲開除黨籍。王世堅今天說，引用媒體報導竹市府提供的錯誤數據，向非網軍的大眾道歉，若遭開除絕不抗辯。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名聯合新竹市議員劉康彥及楊玲宜今天上午在新竹市黨部召開記者會指出，王世堅拿著新竹市長高虹安的新竹棒球場錯誤資訊攻擊黨員，褒高貶林（前新竹市長林智堅），認為對王世堅做出黨紀處分才是真正深刻檢討。

對此，王世堅下午在台北市議會接受媒體聯訪時表示，有效率就去辦，他絕對不抗辯。

王世堅指出，他昨天是引用媒體報導，報導中用的是新竹市政府提供的數據，加上自身的工程知識，非常清楚未驗收前就給付97.5%款項，不論任何工程合約、採購契約都是違法的，應立即將承辦主管機關法辦。

他表示，若新竹市政府重新更正數字及致歉，他當然會向非1450、非網軍、非名嘴、非側翼的社會大眾道歉，因為他是引用媒體報導，且提供數字的是新竹市政府，若如此還不能引用，乾脆就什麼事都不要評論了。

王世堅指出，球場於去年7月還沒驗收就剪綵，還開放打球導致球員受傷，迄今已半年還在驗收，如此效率甚低。但有一項效率很高，昨天他一講錯，所有側翼網軍及名嘴都暴動，一堆電話淹沒他的服務處及研究室，今天新竹市黨部要開除他，效率也很快。

「數字不是我瞎編的」，王世堅表示，現在新竹市政府將工程付款數據更改成新台幣9億多元、為88.3454%，但與最多不能超過90%僅些微之差，根本是五十步笑百步，如此工程品質可請專業工會評析。

王世堅說，他若引用媒體數據錯誤，他願意向社會大眾抱歉，但這些側翼、網軍、名嘴、1450沒有資格要他道歉，這些人應該幡然醒悟將焦點關注於是誰惡搞工程及搬走社會大眾血汗錢。（編輯：戴光育）1120110