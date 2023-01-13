台日簽海洋廢棄物處理合作備忘錄 立新里程碑

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）暌違3年的台日海洋事務合作對話今天在東京舉行，台灣日本關係協會會長蘇嘉全與日本台灣交流協會會長大橋光夫簽署台日海洋廢棄物處理合作備忘錄，合作進入新里程碑。

台日海洋事務合作對話首屆於2016年10月在東京舉行，之後由台日輪流舉辦，2019年在台北舉行第4屆會議後，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球停辦，今天是暌違3年舉辦。駐日代表謝長廷、台灣日本交流協會理事長谷崎泰明也出席。

今天在會上，大橋首先致詞表示，日本台灣交流協會自2019年加入台美於2015年成立的全球合作暨訓練架構（GCTF），去年在東京首次與台灣、美國、澳洲共同舉辦GCTF，獲高度肯定。透過這些努力，台日海洋合作漸漸取得具體成果，尤其是今天簽署海洋廢棄物處理合作備忘錄，盼能深化台日海洋合作的互惠關係。

蘇嘉全致詞時表示，過去3年受到疫情的影響，包括海洋事務合作的對話在內的重要會議，台日兩國人員的實體往來深受影響、推延，然而也正是在疫情最嚴峻的時刻，台日互贈口罩、疫苗和血氧機等重要的醫療物資，充分證明即使受到疫情的阻礙，台日間的深厚友誼卻一如既往，不曾改變 。

他還說，深信只要台日雙方秉持真誠互信，任何懸而未決的課題必定能透過充分的對話與溝通取得互惠互利的解決方案。他期待這項會議圓滿順利成功，也深切期待台日雙方能就各項海洋議題坦誠的交換意見，努力尋求共識，為未來兩國進一步的合作交流奠定更堅實的基礎。

今天簽署的合作備忘錄記載，台日都面臨海洋廢棄物議題，為有效防治與解決海洋廢棄物，兩協會將致力推動台日間有關海洋廢棄物調查及清理技術的交流合作。為此，由台灣日本關係協會向海洋委員會海洋保育署業管單位；日本台灣交流協會則向環境省等相關業管機關，各自提出合作的請求。

合作備忘錄指出，兩協會必要時可隨時進行海洋廢棄物領域的相關交流，此外，為達成此備忘錄的目的，兩協會在可能範圍內就海洋廢棄物的處理對策交換相關調查及清理技術等情報與資訊，並促進台日雙方主管機關或民間合作。

台日關係協會官網表示，在此項合作備忘錄下，雙方都同意將就海洋環境合作、海上安全合作、海洋科學合作、海洋科學調查、漁業領域的合作等雙方共同關心的領域，持續進行廣泛且坦率的意見交換及討論。兩協會也決定下一屆會議將擇期在台北舉行。

會後，謝長廷在臉書（facebook）發文表示，台日都是海島，兩國在海洋方面存在共同的利益，也有尚未解決的懸案，海洋廢棄物是全球關心的議題，今天可以達成處理合作的共識，實屬難能可貴，也表示台日雙方在海洋合作上已進入新的里程碑。（編輯：黃自強）1120113

第5屆台日海洋事務合作對話13日在東京舉行，上屆2019年在台北舉辦後受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，這次睽違3年舉辦。中央社記者楊明珠東京攝 112年1月13日

台日海洋事務合作對話13日在東京舉行，台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左）盼台日就各項海洋議題坦誠地交換意見，尋求共識，為合作交流奠定更堅實的基礎。中央社記者楊明珠東京攝 112年1月13日