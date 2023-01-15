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民進黨主席補選 蔡英文一早完成投票

2023/1/15 10:08（1/15 10:16 更新）
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民進黨主席補選15日投票，總統蔡英文前往新北市永和區秀朗國小投票所投票。中央社記者鄭清元攝 112年1月15日
民進黨主席補選15日投票，總統蔡英文前往新北市永和區秀朗國小投票所投票。中央社記者鄭清元攝 112年1月15日
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（中央社記者葉素萍新北15日電）民進黨主席補選今天投票，總統蔡英文今天上午9時赴新北市秀朗國小投票，面對記者提問未回應，僅揮手致意。民進黨新北市黨部主委何博文說，透過這次黨主席補選，讓民進黨重新出發、重振旗鼓，希望今天有不錯的投票率。

民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，賴清德將在18日接任黨主席，任期到2024年5月20日。

蔡英文上午9時前往新北市秀朗國小投票，面對媒體有關「內閣改組是否有時間表」以及「預估投票率是否破2成」等提問，蔡英文都未回應，投票結束後隨即離開會場。

何博文受訪表示，新北市民進黨黨員人數約3萬人，鼓勵黨員踴躍參與，這次是黨主席補選，昨天全國各地黨公職透過網路、臉書與簡訊不斷呼籲黨員投票，透過這次黨主席補選，讓民進黨重新出發、重振旗鼓，希望今天有不錯的投票率。

何博文說，九合一後，民進黨內部深切檢討，會更凝聚團結目標，經過這次黨務重整，希望2024重新出發。（編輯：林淑媛）1120115

民進黨15日進行黨主席補選，總統蔡英文前往新北市永和區秀朗國小投票所進行投票。中央社記者鄭清元攝 112年1月15日
民進黨15日進行黨主席補選，總統蔡英文前往新北市永和區秀朗國小投票所進行投票。中央社記者鄭清元攝 112年1月15日
#民進黨新北市黨部
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