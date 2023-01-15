羅智強選立委暫不選總統 農曆年後決定選區

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前國民黨台北市議員羅智強15日宣布參選立委，但還沒決定參選哪個選區，預定農曆年後做最後決定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北15日電）前國民黨台北市議員羅智強今天宣布參選立委，但還沒決定參選哪個選區，預定農曆年後做最後決定；他說，參選總統依然是人生目標，只不過不是這一屆。

國民黨在去年九合一選舉勝選後，外界關注2024的立委選舉布局，包括黨籍台北市議員徐巧芯、徐弘庭已表態有意挑戰黨內資深立委的選區。據了解，國民黨組發會已在研擬提名辦法，原則就是選區有超過一位表態時，會先進行協調，協調不成就初選。

羅智強今天在臉書粉絲團發文宣布決定參選立委，但目前還沒決定參選哪個選區，預定農曆年後作最後的決定。

羅智強表示，2024的總統大選，他決定當一個政黨輪替的助攻者，幫助在野力量推出最有勝算的總統參選人，打贏這場攸關台灣民主、兩岸和平的關鍵一戰。

羅智強指出，他決定進軍國會、參選立委有三個目標；第一個目標是在選舉過程，全力相挺在野陣營的總統參選人，促成政黨輪替；第二個目標是全力支持、輔選在野優質的立委參選人，努力讓正派有能力的力量進入國會；第三個目標則是組織連線進入國會，拚制度改革、拚國會革新。

對於曾表態考慮參選總統，羅智強表示，參選總統依然是他的人生目標，只不過不是這一屆，他曾有中央政務官、地方民代經驗，若再有一段國會的歷練，這個夢想會更紮實，他還有時間，可以讓自己有更充分的準備。（編輯：林淑媛）1120115