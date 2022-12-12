徐巧芯徐弘庭選立委盼世代交替 費鴻泰：續爭取支持

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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭今天宣布將投入黨內2024立委初選，挑戰現任的國民黨立委費鴻泰、賴士葆。費鴻泰表示，尊重，更建議徐巧芯要多想想黨，為黨多做點事，他自己也會繼續爭取選民的支持。

徐巧芯今天在接受廣播媒體專訪時，公開宣布將參選2024立委選舉，會投入黨內初選。徐巧芯表示，在初選中將遇到現任立委費鴻泰，但這不是兩人間的競爭，而是她對自己的挑戰，如果大家認為她準備好了，她就會去中央，要是沒有，就代表要更努力。

徐巧芯也指出，她相信今年會有很多新面孔去挑戰立委初選，因為國民黨到了一個世代快速交替的時候，今年會是個特殊的轉捩點，有很多優秀的人才經過4年磨練不一樣了，相信有很多年輕世代會出來掀起一股風潮。

對於徐巧芯喊話挑戰，費鴻泰則在立法院受訪時表示，現在國民黨正面臨著台北市立委補選，而立委補選參選人王鴻薇正在為黨打拚。徐巧芯現在都還沒上任，此刻對於徐巧芯要講什麼，通通都尊重，他也會繼續爭取選民的支持。

費鴻泰也不忘建議徐巧芯，要多想想黨，為黨多做點事，先把黨的事情做好。

另外，國民黨台北市議員徐弘庭也在接受媒體訪問時表達會參加2024立委選舉的黨內初選，挑戰現任國民黨立委賴士葆。他表示，他過去在2020年就曾建議國民黨內世代結構要符合社會結構，也曾挑戰過，面對2024立委選舉，他也沒有理由缺席。

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徐弘庭指出，世代交替對國民黨來講，不僅讓年輕世代有機會，也讓黨內結構接近社會，才比較能貼近民意，而年輕世代進入到立法院，也可以增加黨團監督制衡的戰鬥力。

對於黨內有年輕世代表態要爭取2024的立委提名，國民黨主席朱立倫今天下午在中央黨部前廣場出席耶誕點燈活動時，被媒體詢問是否會規劃公平的提名機制。朱立倫表示，目前國民黨全黨全心全意都在努力嘉義市長選舉，與台北市跟南投縣的立委補選，接下來就會討論相關機制，不過目前還沒有這樣的規劃，但國民黨希望一代比一代更強，年輕世代越來越好。（編輯：蘇龍麒）1111212