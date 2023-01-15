紐約僑界獻聲為新世代募款 打響第一炮

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）紐約僑界新成立的亞裔未來基金會今晚舉辦慈善演唱會，替海外青年文化大使協會（FASCA）紐約及新澤西分會募得逾12萬美元（約新台幣363萬元），打響第一炮。

「為下一代而唱 FASCA Next」慈善演唱會晚間在紐約市皇后區法拉盛文藝中心（Flushing Town Hall）登場，上百名僑胞響應亞裔未來基金會（Asian Future Foundation）號召，現場座無虛席，近30組表演者輪番登台，歡呼與掌聲此起彼落。

基金會共同創辦人林映君致詞時說，為了社區、下一代、與台灣持續連結的橋梁發展，大家有錢出錢、有力出力，基金會一啟動就像輪子轉動沒有停，成立後希望能永續發展，一棒接一棒。

亞裔未來基金會去年12月成立，由長期投入僑務工作的林映君、鍾文忠、彭志清共同發起，目的是結合社區力量，教育下一代投入公益活動，長遠目標是基金規模擴大到100萬美元。這場替大紐約地區FASCA未來一年活動募款的演唱會是創會首場活動。

駐紐約辦事處長李光章在活動中代表僑務委員會委員長童振源，向林映君頒發海華榮譽章，感謝她連7年擔任皇后區雙十國慶籌備委員會主任委員長期奉獻僑務工作。

李光章拔刀相助獻唱「朋友」，募得金額從2000美元一路衝上1萬1500美元（約新台幣35萬元）。

這是李光章到任兩年半來首次在僑界大型活動上獻聲。他接受中央社訪問時說，僑社有世代傳承的需要，看到眾多僑胞參加活動，培育年輕一代參與社區事務，讓僑社生生不息、永續發展，這樣的願景、目標是他參與募款活動首度開嗓最大的動力與鼓舞。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐與妻子對唱「你最珍貴」，募得8800美元。

除李光章、陳永豐義唱外，能歌善舞的僑胞先後登台，台下僑胞高舉螢光棒加油叫好，近4小時活動幾乎沒有冷場。

FASCA紐約及新澤西分會呈現舞蹈與音樂演出，並有學員在歌舞表演空檔分享活動與服務心得。

鄺迺智擔任FASCA紐約分會諮詢導師6年。他受訪時說，在美國成長期間沒有這個增進海外僑民青年對台灣認識的組織，成年後他希望回饋社區，讓新一代僑民青年與台灣有更深的連結，很高興能陪伴學員們成長，一同留下美好回憶。

FASCA新澤西分會諮詢導師劉超琦見到僑界熱心捐助，直說非常感動，希望FASCA學員對社區做出貢獻，日後在美國主流社會站穩腳步。

活動期間，李光章頒發僑委會2022年國際青年親善大使給紐約第一期FASCA學員劉禮庭，由劉的父母代表接受。劉禮庭高中時參與FASCA，就讀康乃爾大學時持續推廣台灣，去年哈佛大學研究所畢業，特地在四方帽縫上中華民國國旗，現任史丹佛大學講師。（編輯：韋樞）1120115

駐紐約辦事處長李光章14日在慈善演唱會上獻唱「朋友」，到任兩年半來首次在僑界大型活動獻聲。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月15日

紐約僑界14日舉辦慈善演唱會，亞裔未來基金會共同創辦人林映君（右）獲駐紐約辦事處長李光章（左）頒贈僑務委員會海華榮譽章。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月15日

「為下一代而唱 FASCA Next」慈善演唱會14日在紐約舉行，亞裔未來基金會共同創辦人鍾文忠（戴墨鏡者）等僑胞載歌載舞，沒有冷場。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月15日