陸軍將校屏東縣府餐敘涉騷擾女性 調離現職調查

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）陸軍第8軍團副指揮官莊有凱少將、屏東縣後備指揮部指揮官莊文和上校日前出席屏東縣政府餐敘，遭投訴期間涉嫌騷擾女性，兩人遭調離現職調查。

陸軍司令部今天向中央社表示，本屬第8軍團指揮部副指揮官及屏東縣後備指揮部指揮官等兩名軍官，日前出席地方民事餐會，期間舉止不當遭投訴。陸軍司令部獲悉後極為重視，立即納編法務、督察人員釐清事證，兩人現已調離現職，後續將依調查結果，嚴懲追究，絕不輕容。

陸軍司令部表示，對於高階幹部未能謹言慎行，引發事端，陸軍司令部深刻檢討，將依法、依程序儘速召開性騷擾申訴會，以嚴肅態度公正處理，維護當事人權益。

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聯合報今天披露，莊有凱、莊文和日前受邀代表部隊出席屏東縣政府敬軍餐敘，與會者包括屏東縣長周春米、縣府局處長、屏東駐區各軍方部隊主官等，會後兩人遭縣府女秘書向陸軍司令部投訴，在席間涉嫌騷擾，其中莊有凱不慎將手搭在女秘書肩上。

聯合報指出，陸軍第8軍團去年曾發生前副指揮官黃忠實因昔日袍澤邀約誤蹈爭議場所，因此遭到調職。已婚的莊有凱平日生活單純，並不擅應酬，事件帶給他個人與家庭極大壓力，相當後悔。（編輯：蘇志宗）1120116