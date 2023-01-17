空軍2架C-130型運輸機待命 支援離島春節疏運

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因應春節連續假期，國防部規劃在19至30日派遣空軍C-130型運輸機待命支援。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國防部今天表示，因應春節連續假期，為使外、離島軍民順利返鄉過節，規劃在19至30日，派遣空軍C-130力士型運輸機2架待命支援，針對金門、馬祖、澎湖等地區實施分批、分散運輸。

國防部依據交通部民用航空局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」，當外、離島地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，由民航局向國防部傳真公函提出申請，派遣兵力支援執行。

國防部今天召開記者會，說明春節期間外、離島軍民運輸協助計畫，後勤參謀次長室後勤管理處處長黃信仁說，循春節疏運往例，配合交通部疏運申請期程，規劃C-130型運輸機於屏東本場待命，在不影響戰備演訓任務及不與民航業者爭利前提下支援需求。

黃信仁指出，因應春節連續假期，為使外、離島軍民順利返鄉過節，民航局依據氣象預報資料及各機場旅客滯留人數，研判啟動疏運時機，由民航局逕向國防部申請派遣空軍C-130型運輸機支援疏運；國防部也已規劃在19至30日，派遣空軍C-130力士型運輸機2架待命支援。

黃信仁表示，相關防疫作為，依中央流行疫情指揮中心111年12月1日起放寬戴口罩等防疫措施，外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），仍維持應全程戴口罩。

黃信仁並指出，自112年1月1日至31日實施中國航班乘客加強檢疫專案，搭乘金馬地區民眾春節交通專案（小三通）的乘客，先於各港埠進行唾液PCR篩檢；另搭乘軍機前仍應落實體溫量測及填寫「健康聲明書」，避免肇生防疫破口。（編輯：郭無患）1120117