台灣影人埃及遭扣獲無罪釋放 外交部籲慎買古物

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）台灣影人陳炫劭日前在埃及機場遭指控竊盜文物被滯留調查，外交部今天表示，經駐約旦代表處、外貿協會派員協助，該案在埃及法院開庭審理後，法官判決3人無罪，當庭釋放。

外交部今天發布新聞稿指出，埃及政府為防範日益猖獗的文物走私情形，近來持續加強機場與港口等邊境嚴查，外交部建議民眾前往埃及經商、旅行時，應避免購買古物複製品，若確有購買需要，數量不宜過多，並應向商店取得印有品項及購買時地的收據，以便作為出境時的證明。

外交部提醒，在機場海關人員查驗行李時，請耐心配合，以免引起不必要的誤會。

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外交部表示，關於陳炫劭一行3人在埃及開羅機場遭留置調查，駐約旦代表處與當事人及家屬持續保持密切聯繫，並透過中華民國對外貿易發展協會開羅台灣貿易中心就近派員提供有關協助，案經埃及法院開庭審理後，法官判決3人無罪，當庭釋放。

外交部提醒民眾前往埃及旅行時，應避免誤觸當地法律，倘遭遇急難事宜，可聯繫外貿協會開羅台灣貿易中心（電話：+20-100-7182522），或駐約旦代表處（緊急聯絡電話：+962-79-5552605）；或撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：+886-800-085-095，以獲得必要的協助。（編輯：謝佳珍）1120117