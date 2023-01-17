盼千億撥補分到200億 薛瑞元：估113年健保有小缺口

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（中央社記者范正祥台北17日電）行政院計畫透過特別條例，以新台幣1000億元規模挹注勞健保及台電。衛福部長薛瑞元今天答覆立委質詢時說，希望有200億元挹注健保，因為預估民國113年度健保有小缺口，約200億元左右。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境5委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」及國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」案，多位部會首長列席，並備質詢。

民進黨立委李昆澤質詢關注，政府計畫透過特別條例，規劃3800億元，挹注勞健保及台電、加強經濟及社會韌性、普發現金及預留財源，其中擬以1000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並挹注台電資源，進行電價補貼。

李昆澤質詢衛福部，這次經濟成果全民共享針對健保基金要做怎樣處理。薛瑞元指出，今年度有240億元的公務預算撥補進來，所以去年底算起來，今年不用調漲保費，但是明年可能會有小缺口，整體算起來這個缺口大約200億元左右。

另外，勞動部長許銘春表示，現在勞保基金的水位大概維持在7800億元左右，今年撥補450億元，所以如果能再加上特別條例的撥補，對基金水位穩定很有幫助。

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國民黨立委曾銘宗質詢時也關注，假設通過行政院版特別條例，挹注勞健保及台電的這1000億元，相關部會要怎麼分配，執政黨應清楚說明。

薛瑞元回應，希望有200億元左右挹注健保；許銘春說，希望多一點，至少1/3以上能撥補勞保；經濟部長王美花表示，這確實連動到3部會，盼在勞健保合理撥補的金額之外，都可撥補台電虧損，希望能夠爭取；行政院主計總處主計長朱澤民表示，各部會都期待愈多愈好，但總共才1000億元，仍待討論。（編輯：楊蘭軒）1120117