內政部房貸補貼將排富 每月定額發放估40萬戶受惠

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（中央社記者陳俊華台北18日電）內政部規劃辦理房貸補貼，對象為名下僅1戶自用住宅者，並設有排富條款；內政部知情官員今天說，將每月定額、直接撥款到符合資格者的帳戶中，預計約有30萬到40萬戶可受惠。

行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規範去年的超徵稅收將用於強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果，上限為新台幣3800億元，其中包含內政部將提出的房貸補貼方案。

據內政部送到立法院的報告指出，近一年央行罕見連續4次升息，預期今年也有可能持續升息，多數購屋者貸款負擔增加，為預為因應降低自用住宅房貸戶貸款繳息壓力，由政府提供補貼，對其生活負擔給予支持有其必要。

內政部規劃，補貼對象為名下僅持有1戶自用性質購置住宅貸款者，僅限基準日前的既有貸款戶，不包含新貸戶；並設有排富條款，限年所得合計在一定金額以內，不補貼較高所得家戶，將政府資源妥善運用。

內政部表示，補貼貸款餘額，將介於一定額度範圍以內，餘額低負擔較輕者，以及購置價位高房屋貸款餘額高者，不予補貼。為求公平性，以每戶固定金額補貼；定期進行貸款資料勾稽，如貸款在補貼期間結清者，不予補貼。

執行效益部分，內政部指出，民眾減輕房貸負擔，每月所需的基本開銷相對減少，每月收支結餘可轉用在育兒、教育或其他生活支出使用，對生活水準提升有直接助益。

知情官員接受中央社記者訪問時表示，後續要看特別條例什麼時候三讀通過、預算什麼時候送到立法院，還沒有確定什麼時候開始發放。

這位官員也說，內政部將以金管會提供的名冊，直接撥款給各家銀行，再由銀行逐月匯給符合資格民眾的帳戶，如果以房貸1000萬元為例，每月約可領3000元到4000元，預計約有30萬到40萬戶可受惠。（編輯：翟思嘉）1120118