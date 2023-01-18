立院朝野有共識 總預算案19日拚三讀

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（中央社記者王承中、王揚宇台北18日電）各界關注立法院會期明天最後一天，能否順利通過民國112年度中央政府總預算案。民進黨團幹事長羅致政今天表示，希望各黨按照日前協商結論，讓總預算順利通過。國民黨團總召曾銘宗則說，總預算案明天會順利完成三讀。

立法院朝野黨團日前協商達成共識，第10屆第6會期再延長至19日，處理行政院及各黨團、立委提出的有關稅收超徵全民共享特別條例草案，還有中央政府總預算案等。特別條例草案已在今天完成初審，各界關注總預算案能否在明天立法院會順利通過。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，關於總預算案的協商，他已經簽字，明天上午9時立法院會開始後，就會進行處理。一開始先宣讀總預算案，並由各黨團推派代表進行發言，隨後就針對沒有共識的部分進行表決，表決的時間預估約4到5個小時。

曾銘宗指出，待總預算案處理完畢後，將接續處理「公務人員任用法部分條文修正草案」的二、三讀程序後就散會。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政則表示，這2天立法院經濟等5委員會聯席會議併案審查攸關全民發現金的稅收超徵全民共享法案，雖然最後還是要朝野協商，但過程中大家還是充分討論，因此希望各黨能按照16日的朝野協商結論來進行，讓總預算順利通過。

羅致政也說，現在保留120案要表決，希望如果有機會的話，有些預算提案的理由相同，能否併案處理，以及有些提案能否有撤案的機會，這都有助表決更加順暢，節省更多時間。（編輯：林興盟）1120118