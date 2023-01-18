柯文哲表明2024無藍白合 自嘲「難消化」

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前時力立委黃國昌（左）18日擔任廣播節目代班主持人，訪問台灣民眾黨主席柯文哲（右）。對於2024選舉「藍白合」或在野聯盟可能性，柯文哲在訪談中直言，沒有意願，至少現在沒有。中央社記者裴禛攝 112年1月18日

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（中央社記者郭建伸台北18日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天談及參選2024目標分別是「新經濟、新國防、新外交」，強調沒有與國民黨在野聯盟意願。柯文哲也以西遊記比喻，指雖然孫悟空打不過妖怪，就把對方吞下去，但他自己太難消化。

時代力量前立委黃國昌今天擔任「POP大國民」代班主持人，訪問台灣民眾黨主席柯文哲。由於柯文哲不諱言要參與2024總統大選，今天訪問觸及許多總統層級議題。

黃國昌詢問，何時正式宣布參選2024總統，是否跟鴻海集團創辦人郭台銘交換意見。柯文哲回說，不選才需要宣布，選總統不需要宣布；他沒跟郭台銘討論過選總統話題，但倒是有討論過新竹市長高虹安。

至於「藍白合」或在野聯盟可能性，柯文哲直言，沒有意願，至少現在沒有；他也以西遊記主角孫悟空比喻，只要孫悟空打不過妖怪，「就給人家吞下去」，但他自己太難消化。

談及下階段台灣國家領導人特質，柯文哲認為，意識形態不要太多，且要務實面對問題，「政治講太多也沒用」。

黃國昌詢問，台灣最需改革的3件事有哪些。柯文哲喊出「新經濟、新國防、新外交」3個目標，認為中美之間要取得平衡，不能只押一邊，國防政策也要務實。

柯文哲說，義務役從4個月恢復成一年，他心想「這有用嗎？」如果國防以海空軍為主，當兵一年也沒用，因為海空軍是高技術兵種。

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談及憲政改革，柯文哲直言，中華民國的修憲門檻太高，除非革命改國號制憲，不然修憲沒辦法；若要廢除考監兩院，他不會動憲法，而是考監兩院不要編預算，或是不要提名考委、監委人選。

黃國昌在訪談的廣告時間詢問，高虹安推動市政是否會問柯文哲意見；柯文哲回應，「很少」。黃國昌追問，高虹安好像快被聯電榮譽副董事長宣明智牽走；柯文哲笑說，「對啊，人家是有出錢的、我們沒有啊！」（編輯：林克倫）1120118