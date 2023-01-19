外交部頒贈以色列學者貢獻獎章 見證台以友情

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（中央社記者賴素芬特拉維夫19日專電）駐以色列代表李雅萍昨天代表外交部在耶路撒冷希伯來大學頒贈「外交之友貢獻獎章」予以色列學者麥茲尼（Meron Medzini），表彰他深化台以關係，以及在台灣研究的卓越貢獻。

頒獎典禮上，李雅萍致詞表示，今年是台以相互設辦事處30週年，感謝麥茲尼教授2020年出版台灣研究專書 （英文譯名Taiwan: History, Politics and Society），這本書是以色列目前唯一以希伯來文撰文介紹台灣的專書，成為以色列各大專院校東亞系的教科書，有助提升以色列學界及青年學子對台灣的認識與瞭解。

麥茲尼教授出生於1932年的耶路撒冷，現年90歲，曾於2019年訪台蒐集撰寫台灣專書資料，這段期間接受多家台灣媒體採訪，暢談台以關係發展。他長期在以色列媒體為台灣民主、自由發聲，見證台以友情30週年。

麥茲尼為哈佛大學東亞研究博士，從1962年到1978年，他擔任以色列政府駐耶路撒冷新聞辦公室主任，並曾擔任總理艾希柯 （Levi Eshkol）、拉賓（Yitzhak Rabin）和梅爾（Golda Meir）政府發言人，之後任教於希伯來大學 （The Hebrew University of Jerusalem）東亞研究所。

他並且擔任特拉維夫大學（Tel Aviv University）國家安全研究所（Institute for National Security Studies）智庫研究員，為以色列研究東亞及台以關係之先河，學術地位崇高且富盛名。

希伯來大學人文科學院院長奧特馬金（Nissim Otmazgin）與多名東亞系教職員也出席頒獎典禮。奧特馬金致詞時表示，麥茲尼教授桃李滿天下，他和現場多位東亞系教授皆為麥茲尼的門生，能在該校辦理贈勳儀式感到十分榮幸。

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受贈獎章後，麥茲尼致詞感謝台灣給予他這份榮譽，並憶及初次於1970年訪台時，強烈感受到台以間許多相似之處，包括強敵環伺、堅強軍事實力、缺乏天然資源及與美國關係緊密等共同點。他之後更造訪台灣10餘次，見證台灣民主轉型及經濟繁榮發展等歷程。

對於台灣傲人的民主成就與經濟實力，他感到十分驕傲。他表示，未來將持續透過媒體、學術及公眾教育等多元方式，讓更多以色列民眾認識台灣。（編輯：高照芬）1120119