行政院第一接待室轉型玉山廳 接待外賓更有台灣味

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行政院長蘇貞昌（右3）2021年在第一接待室接見訪賓，牆上掛著一幅「小雞群啄米」畫作。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 112年1月20日

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院在疫情期間整修院長接見外賓的第一接待室，牆上改掛巨幅玉山照片、搭配波浪意象的地毯，創意來自行政院長蘇貞昌，而更名「玉山廳」則是行政院發言人羅秉成的點子。

過去行政院長接待外賓多半在第一接待室，蘇貞昌2019年上任後，第一接待室主位後方的牆上掛著一幅小雞群啄米的畫作，搭配灰色拼接地毯，整體風格沉穩、素雅。

疫情期間，國外訪賓少，行政院順勢整修第一接待室，並更名為「玉山廳」，主位後方換上大幅玉山照片、改鋪米白色調性的波浪意象地毯，象徵有山有水，室內裝潢明亮許多。

重新裝修後的玉山廳2022年3月2日首度在媒體曝光，蘇貞昌當天接待美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）前，還特別向陪同的外交部長吳釗燮、行政院秘書長李孟諺等官員介紹，甚至提到如何登玉山。

之後，行政院改掛整面牆大小的玉山照片背板，讓訪賓一走進玉山廳，雄偉的玉山馬上映入眼簾、留下深刻印象，而玉山也常成為蘇貞昌接待訪賓的話題之一。

玉山廳的改造，點子來自蘇貞昌。行政院官員說，蘇貞昌認為，接待訪賓的地方是國家門面，原先裝潢已有段時日，指示將地毯、背板等等都以台灣意象為思考做調整。

官員說，原先方案除了山海還有四季花鳥，蘇貞昌最後擇定以玉山為主的山海意象，除了巨幅玉山背板，地毯設計則有海浪意象，讓外賓感受台灣山海氣勢。

至於改名「玉山廳」則是羅秉成的靈機一動。官員說，玉山廳裝修驗收時，羅秉成看到門口掛著「第一接待室」，突然憶及總統府接見訪賓的敞廳、虹廳命名方式，因此建議更名為玉山廳，讓整個空間除了美感提升，重要性也隨之定調。（編輯：趙蔚蘭）1120120