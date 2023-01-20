談新一代領導人特質 黃重諺：蔡與賴都符合稱頭條件

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統府副秘書長黃重諺今天表示，一個好的新一代領導者必須對當前國際局勢有所了解、清楚掌握國家未來方向且願意投入；目前政壇上民進黨的政治人物，不管是總統蔡英文或是副總統賴清德，都是符合「稱頭」的條件。

自由時報「官我什麼事」今天播出黃重諺專訪內容。日前傳出現役上校手持投降承諾書、身著軍服合影，儘管政府有修訂國安法等系列法律加重刑責，但仍有輕判甚至緩刑的情形。

黃重諺說，雖然強化了刑度，但最近確實有很多人講法官量刑時，背叛國家常常判得比酒駕還輕，不久前有一些倡議，認為司法單位應該要有針對國安事務等專門法庭，讓有經驗的法官在遇到相關案件時可以有足夠依循進行判決。

他說，不只是法官要設國安專庭，檢方是否該比照，如處理黑金或金融犯罪，應該設像國安的專庭，讓司法體系無論從檢方到司法判決方，都能讓真的犯罪的人付出代價。

此外，談到新一代領導人應該具備的特質，黃重諺表示，台灣在全球經濟上的表現受到注意，包括全球晶片荒影響很多產業，大家開始注意原來台灣跟泰國不一樣，台灣很重要；很多國家特別是歐洲國家，發現在亞洲有個國家台灣就在中國旁邊，竟然可以在這麼長久的威脅下，持續發展民主與經濟。

他表示，過去幾年全球經貿結構產生很大變化，台灣開始慢慢走出一條屬於自己經濟發展的路，在全球開始有屬於自己的地位與發展，台灣有一定的經濟自主性跟國家自主性。

黃重諺說，有志於要領導台灣的人，首先必須充分掌握國際局勢；其次要有能力維持台灣現在的民主自由，維持台灣在區域當中的地位跟穩定，還能維持在全球市場中，台灣的地位跟競爭力。

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黃重諺表示，套句一位媒體前輩的說法，未來這樣的國家元首，必須很「稱頭」。

至於賴副總統是不是一位「稱頭」的領導者，他表示，一個好的領導者必須對當前的國際局勢有所了解，同時對於國家應該要走的方向有清楚掌握且願意投入，把國家未來的走向跟國家未來放在前面。他衡諸目前政壇民進黨的政治人物，認為不管是總統或是賴副總統，相對之下應該都是符合「稱頭」的條件。（編輯：林淑媛）1120120