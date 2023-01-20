更多編輯台推薦新聞：
過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國1/30解除室內口罩令 搭車和出入醫院仍要戴
首頁 / 政治

談新一代領導人特質 黃重諺：蔡與賴都符合稱頭條件

2023/1/20 13:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統府副秘書長黃重諺今天表示，一個好的新一代領導者必須對當前國際局勢有所了解、清楚掌握國家未來方向且願意投入；目前政壇上民進黨的政治人物，不管是總統蔡英文或是副總統賴清德，都是符合「稱頭」的條件。

自由時報「官我什麼事」今天播出黃重諺專訪內容。日前傳出現役上校手持投降承諾書、身著軍服合影，儘管政府有修訂國安法等系列法律加重刑責，但仍有輕判甚至緩刑的情形。

黃重諺說，雖然強化了刑度，但最近確實有很多人講法官量刑時，背叛國家常常判得比酒駕還輕，不久前有一些倡議，認為司法單位應該要有針對國安事務等專門法庭，讓有經驗的法官在遇到相關案件時可以有足夠依循進行判決。

他說，不只是法官要設國安專庭，檢方是否該比照，如處理黑金或金融犯罪，應該設像國安的專庭，讓司法體系無論從檢方到司法判決方，都能讓真的犯罪的人付出代價。

此外，談到新一代領導人應該具備的特質，黃重諺表示，台灣在全球經濟上的表現受到注意，包括全球晶片荒影響很多產業，大家開始注意原來台灣跟泰國不一樣，台灣很重要；很多國家特別是歐洲國家，發現在亞洲有個國家台灣就在中國旁邊，竟然可以在這麼長久的威脅下，持續發展民主與經濟。

他表示，過去幾年全球經貿結構產生很大變化，台灣開始慢慢走出一條屬於自己經濟發展的路，在全球開始有屬於自己的地位與發展，台灣有一定的經濟自主性跟國家自主性。

黃重諺說，有志於要領導台灣的人，首先必須充分掌握國際局勢；其次要有能力維持台灣現在的民主自由，維持台灣在區域當中的地位跟穩定，還能維持在全球市場中，台灣的地位跟競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃重諺表示，套句一位媒體前輩的說法，未來這樣的國家元首，必須很「稱頭」。

至於賴副總統是不是一位「稱頭」的領導者，他表示，一個好的領導者必須對當前的國際局勢有所了解，同時對於國家應該要走的方向有清楚掌握且願意投入，把國家未來的走向跟國家未來放在前面。他衡諸目前政壇民進黨的政治人物，認為不管是總統或是賴副總統，相對之下應該都是符合「稱頭」的條件。（編輯：林淑媛）1120120

#黃重諺
#台灣
#民進黨
黃重諺
兵役方案修改50多次 蔡總統蹲地討論照片曝光小三通議題 顧立雄：陸委會評估中、不會拖過春節
蔡英文
光雕讓總統府變不一樣 文總盼團結全民總統新春慰勞國軍等第一線人員 參拜廟宇發福袋
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族