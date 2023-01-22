蘇貞昌請辭 柯文哲：應儘快決定人選避免空窗

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台灣民眾黨主席柯文哲（前左）22日在新竹關帝廟參拜後接受媒體聯訪時指出，行政院長人選應盡快決定，避免空窗期太久。前右為新竹市長高虹安。中央社記者魯鋼駿攝 112年1月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）行政院長蘇貞昌19日再度請辭，台灣民眾黨主席柯文哲今天上午在新竹市關帝廟參拜後接受媒體聯訪時指出，行政院長人選應儘快決定，避免空窗期太久。

柯文哲上午與新竹市長高虹安參拜廟宇、發送春節紅包，並接受媒體聯訪。記者詢問，昨晚除夕夜與家人團聚時是否與父、母親聊及下一步規劃。

柯文哲說，爸爸比較不愛講話，媽媽是每天跟他鬥嘴，「還好啦，家人在一起都是這樣聊天」。

對於新任閣揆人選尚未出爐的議題，柯文哲指出，「應該問總統，怎麼會問我？」，但應儘速決定人選，減少空窗期。

記者提問，柯文哲26日（大年初五）將到台南副總統賴清德大本營拜廟，是否在為2024年大選超前部署。對此，柯文哲表示，這是挑撥離間的題目，因每個人都能到各縣市拜拜。

記者追問，若2024年參選總統，中國大陸政策會是什麼。對此，柯文哲指出，「等下次專訪時候再說」。（編輯：戴光育）1120122