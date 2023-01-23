美眾院議長麥卡錫傳今春訪台灣

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）今天援引一名直接參與會談的官員報導，聯邦眾議院新任議長麥卡錫今年春季將訪問台灣，五角大廈正為此預做準備。

報導指出，拜登政府官員預期， 麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 （Kevin McCarthy）將在春季某個時間點訪台。

「酒杯新聞」是一個會員制新聞網站，由記者兼暢銷書作家薛曼（Jake Sherman）、巴默（Anna Palmer）與國會山莊資深記者布瑞斯納翰（John Bresnahan）共同創立，其名稱則源自國會大廈特勤局的暱稱。

共和黨籍眾院議長麥卡錫現年57歲，擁有16年聯邦眾議員資歷，屬對中強硬派。2020年5月他籌組「中國工作小組」（China Task Force）對抗中國威脅，今年1月當選議長後，他兌現選舉承諾，在民主黨議員的共同支持下成立美中戰略競爭特別委員會，反映對中國挑戰的重視。

面對台灣，麥卡錫屬友台派。擔任共和黨領袖期間，多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統，麥卡錫也特別推文恭賀。

去年時任民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台，引發熱議。麥卡錫當時公開呼籲裴洛西應該去台灣，並透露若當選議長，也有意率團訪台；若果真成行，麥卡錫將成為1997年以來第3位訪台的美國國會議長。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1120123