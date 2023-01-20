美媒：美就俄烏戰爭對中劃紅線 眾院議長可能訪台受矚

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美國官員告訴美國之音，在美中17日的會談期間，中國對美國聯邦眾議院新任議長麥卡錫（前）可能訪台一事表達關切。（路透社）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國之音報導，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下月初訪問北京前，美國向中國列出了華府方面的紅線，警告中國不要在莫斯科當局對烏克蘭發動的戰爭中，向俄羅斯提供實質及安全援助，而中方則對美國眾議院議長可能訪台一事表達關切。

美國一名不願透露姓名的官員對美國之音（VOA）表示，美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）17日和中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超進行談話。

俄羅斯向中國請求提供安全援助，美國正密切關注中國為了回應俄方而做出的任何決定。這位美國官員關注俄國運輸機多次前往中國的相關報導。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）上週被問及華府是否仍評估北京當局會否提供安全援助給俄羅斯時，他對美國之音表示，「我沒有新的評估可以提供」。

普萊斯說：「如果我們看到中華人民共和國採取行動系統性地協助俄羅斯規避制裁，當然會有相應的代價。」

蔡斯與宋延超17日進行2小時的會談前，美國提議國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和舉行避免軍事衝突的會談，不過本月稍早遭到中國拒絕。

美日上週舉行外交與國防首長「2加2會談」後，奧斯汀在國務院記者會上表示，他已經要求中國國防部長進行「相向而行」的會談，並維持「溝通管道暢通」，以避免誤判。

魏鳳和將於3月退休。中國共產黨中央軍事委員會新委員李尚福普遍被視為下一任國防部長人選。

李尚福2018年因中國購買先進的俄羅斯戰鬥機和飛彈系統，受到美國政府制裁。但據美國國務院一位官員說法，美國的制裁不會妨礙李尚福與美國官員舉行正式會議。

這位美國官員告訴美國之音，在17日的會談期間，中國也對美國聯邦眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能訪台一事表達關切。麥卡錫去年表示，一旦成為眾院議長，就會訪問台灣，而此舉勢必會激怒中國。

美國外交人員和軍方官員指出，美國眾院獨立於拜登政府運作，告誡中國不要在台灣海峽附近過度反應，這可能會導致「意外」的軍事事故。

國務院一名高層官員說：「我們不能讓我國外交政策受制於中國可能會做或可能不會做的事。」（譯者：李佩珊/核稿：陳正健）1120120