柯文哲：訪美規劃中 不擔心親美友中路線

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（中央社記者游凱翔新北24日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，訪美行程目前規劃中，屆時將向外界說明，但無媒體報導的「訪美碰壁」一事；美國最實際的態度就是「該合作就合作，該競爭就競爭」，他不擔心自身的「親美友中」路線。

今天是大年初三，柯文哲上午赴新北市蘆洲保和宮參拜，並發放發財金，前台北市副市長黃珊珊、民眾黨立委邱臣遠等人陪同。

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由於柯文哲規劃訪美，是否擔心美方對於「親美友中」的路線抱持懷疑態度。對此，柯文哲會後接受媒體訪問時表示不擔心；他指出，美國最厲害的地方就是不完全與中國對抗，而是該合作就合作、該競爭就競爭，這是美國政府最實際的態度，並不會每一件事都要對抗。

至於訪美確切時間點及拜訪對象，柯文哲指出，美國人做什麼事情都要有行程表，且起碼要兩個月以上時間籌備，目前他也在規劃中，屆時將向外界說明，但無媒體報導的「訪美碰壁」一事。（編輯：楊蘭軒）1120124