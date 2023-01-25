外交部賀希金斯就任紐西蘭總理 持續深化友好合作

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（中央社記者范正祥台北25日電）外交部今天祝賀紐西蘭執政工黨黨魁希金斯就任總理，並期盼在既有良好基礎上，持續與希金斯領導的新政府深化台紐在各領域的友好合作關係，共同攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部發布新聞稿指出，紐西蘭執政工黨於1月22日下午召開黨團會議，投票推選希金斯（Chris Hipkins）議員出任新任黨魁，希金斯於今天正式就職成為紐西蘭第41任總理。

外交部指出，紐西蘭是台灣在印太地區理念相近的重要夥伴，共享自由、民主、法治、人權等普世價值。中華民國政府由衷感謝紐西蘭政府於2022年5月「紐美峰會」及7月「紐英峰會」聯合聲明強調維持台海和平穩定的重要性，以及公開支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際政府間組織。

台紐自2013年簽定「台紐經貿合作協定」（ANZTEC）以來，雙方貿易額不斷增長，台灣於去年超越英國成為紐西蘭第6大貨品出口市場，雙邊貨品貿易總額更突破30億紐元。

另外，去年3月台灣與紐西蘭、澳洲、加拿大共同成為「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始會員國，進一步強化台紐原住民族的連結與經貿發展合作。

外交部表示，中華民國政府期盼在既有良好基礎上，持續與希金斯領導的新政府深化台紐在各領域的友好合作關係，共同攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：楊凱翔）1120125