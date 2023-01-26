陳建仁將接閣揆 柯文哲：現階段不必太多揣測

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（中央社記者張榮祥台南26日電）前副總統陳建仁將接任行政院長，台灣民眾黨主席柯文哲今天表示：「我祝福他們，在野黨會監督，現階段不必給太多的揣測。」

對於內閣即將總辭，陳建仁將接任行政院長、前桃園市長鄭文燦內定為行政院副院長，柯文哲今天上午在台南市永康區武龍宮接受媒體聯訪說：「還好啦，很多東西還沒做，如何評論，好壞都要做2個月、3個月才會看出成績。」

柯文哲說：「我祝福他們，上來認真做，在野黨會監督，3個月後再看成績如何，現階段不必給太多的揣測。」

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至於曾說「侯友宜做新北市長13年，可以選總統」，柯文哲在現場進一步說明，這不是為侯友宜解套，侯友宜能夠做滿市長任期最好，但以侯友宜的情況，在新北市也服務夠久了，這個問題對侯友宜來說比較不是問題。

柯文哲今天在台南行程滿檔，幾乎全是拜廟行程，走訪參拜中西區、永康區、仁德區、東區、南區的知名大廟，也在部分廟宇發放發財金。（編輯：管中維）1120126