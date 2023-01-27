海軍船艦聲力電話用處多 斷電仍能維持通話

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（中央社記者游凱翔台北27日電）海軍船艦有多種通信方式，除了倚靠艦艇電力中心的交換機，提供各艙間使用內線電話以及無線電通信外，最常見的則是「聲力電話」，特點是完全不需靠外部電源，若艦上遭遇斷電仍然可以維持通話。

在人手一支智慧型手機的年代，民眾早已習慣隨時通訊及上網的便利性，但海軍船艦長時間外海偵巡，因為沒有訊號，艦內通信無法使用手機，而是倚靠艦上的各種通話系統。

海軍分享，每一艘艦艇的電力中心均有交換機，可供各艙間使用內線電話，在靠泊港口時可連結岸上線路對外聯繫；若是在甲板，則可使用無線電通信。

其中一種較為有趣通信方式，則是依靠空管傳遞聲波的「傳聲筒」，雖然已較少被使用，但在舵房、防空站及左右舷瞭望台都能看見蹤影；由於傳聲筒聲音會傳往艦長室，幹部均會提醒甫上艦的新兵，切勿因為興奮或好奇，而對傳聲筒「大呼小叫」。

海軍也提到，船艦中最常見通訊方式為「聲力電話」，分為固定、非固定式，最大特點是不受電力系統影響，與傳聲筒原理類似，且完全不需靠外部電源，若艦上斷電仍然可以維持通話。

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海軍解釋，聲力電話的原理是利用聲波轉換為電流信號，再傳送到對方的聲力電話，經電流信號反向處理成聲波；最大特點是，聽筒可當話筒使用，話筒也能當聽筒使用。

另外，海軍除利用聲力電話、無線電通信，也會升起以A（Alfa）到Z（Zulu）的信號旗組合，告知周圍友艦目前船艦狀況。為了避免內部對話因訊號不穩而誤判旗幟，還會以特有英文單字，作為旗幟唸法，僅在書面時才恢復使用原字母書寫，例如，A旗，寫「A旗」，但唸「Alfa」。（編輯：林克倫）1120127