國民黨備戰總統大選 最快3月初啟動研擬提名辦法

（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨在九合一選舉取得勝利後，外界關注2024總統大選布局，黨內人士指出，預計3月初就可能針對總統提名辦法，展開內部研擬作業，若一切順利，他判斷最快在3月底、4月初就可能提出。

目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等，表態爭取國民黨總統提名外；而高人氣的新北市長侯友宜、九合一選舉整合操盤有功的黨主席朱立倫，同樣也是藍營支持者期待的人選。

外界關注國民黨的總統提名時程，黨內人士指出，黨中央視3月4日的南投立委補選勝利，為農曆年後的首要任務，因此總統提名辦法的討論，勢必會在立委補選後，才會開始啟動；但目前組發會已啟動研擬立委提名辦法，預計3月初也可能會先針對總統提名辦法，展開內部研擬作業。

黨內人士說，由於此次黨內普遍建議，都希望總統人選能儘早底定，因此若黨內順利在3月初就啟動總統提名辦法的研擬，最快可在3月底、4月初就能正式提出，也有機會在7月前，就能確定代表國民黨征戰2024總統大選的人選。

由於表態爭取總統提名的趙少康、張亞中都呼籲這次總統提名應舉辦初選，但也有藍營地方人士認為，若初選造成紛爭甚至導致分裂，讓其他陣營見縫插針，這會對藍營選情有幫助嗎，這是大家可以去思考的；而國民黨在2022年縣市長提名，透過協調的方式徵召人選，獲得很好的成績，2024是否沿用，確實也有討論的空間。

一位藍營輔選人士也說，侯友宜現在是藍營最強的人選之一，但礙於多種因素，要直接宣布參選總統的可能性極低，勢必要運用黨內的協調，透過徵召的方式出線，所以若舉辦初選，侯友宜參加的機率極低，這也可以說是變相的「卡侯」，將會造成國民黨最強的人選，最終無法出線的狀況。

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此外，黨內也有部分人期待，鴻海創辦人郭台銘能重回國民黨參選總統，據了解，郭台銘原先被認為參選機會不高，但由於近日不少人的拜會與勸進，這讓郭台銘有了些想法，現在也傳出，郭台銘在農曆年後，將拜訪國民黨內的友人，討論狀況，也因此，郭台銘的動向，預計在農曆年後，將逐漸明朗。

至於目前專注打好南投立委補選一戰的朱立倫，雖然外界認為他尚未放棄爭取參選總統，但黨內人士說，朱立倫清楚明白現在局勢的走向，所以不會讓2018年國民黨在地方選舉大勝，但因總統提名的紛爭，導致黨內大亂的狀況再次發生。而朱立倫在選戰中多次強調國民黨要團結、無私無我的重要，這次2024黨內總統提名能否堅持無私無我、找出最強的人選，黨內外都在看。（編輯：蘇龍麒）1120129