路透：捷克總統當選人30日晚間6時與蔡總統通話

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（中央社台北30日綜合外電報導）路透社報導，捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）的發言人說，帕維爾預計於格林威治時間今天10時（台灣時間晚間6時）與台灣總統蔡英文通話。

川普（Donald Trump）2016年贏得美國總統大選後，也曾與蔡總統短暫通話。

捷克於27至28日舉行總統大選第2輪決選，帕維爾以得票率58.32%勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

帕維爾在外交上比現任總統齊曼（Miloš Zeman）更親西方，尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。

帕維爾視中國為安全威脅，他先前指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。

針對蔡總統是否與帕維爾通話，總統府發言人張惇涵稍早向媒體指出，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120130