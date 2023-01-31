林奕華請辭時間牽動召委選舉　曾銘宗：尊重本人意願

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（中央社記者王承中台北31日電）針對國民黨立委林奕華何時請辭就任台北市副市長，國民黨團總召曾銘宗今天表示，林奕華請辭，再加上南投立委補選未開始，將影響國民黨團在立法院各委員會的兩席召委席次，黨團基於整體戰力考量，非常慎重，但還是會尊重林奕華的意願。

林奕華原訂2月1日請辭，就任台北市副市長。林奕華昨天在接受網路媒體專訪時表示，她個人希望在2月5日台灣燈會前就任，但國民黨立法院黨團希望她能待到召委選完，不過這牽涉到立法院開議的狀況。

針對林奕華請辭的時間點，國民黨團總召曾銘宗今天國民黨團召開的記者會中回應媒體詢問時表示，黨團基於整體戰力的考量，因為如果林奕華請辭，再加上許淑華當選南投縣長請辭後，南投立委補選還未開始，將影響國民黨團在立法院各委員會的兩席召委席次。

曾銘宗指出，國民黨團非常的慎重，也有考慮這樣的問題，但最後還是會尊重林奕華本人的意願。

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根據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。由於召委可決定委員會議程，再加上明年初將進行總統大選，召委席次將會朝野黨團的兵家必爭之地。

上會期，也就是立法院第10屆第6會期，立法院8個常設委員會召委都以推舉方式產生，民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團各獲得8席召委。（編輯：蘇龍麒）1120131