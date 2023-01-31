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美前印太司令戴維森訪台 將晉見總統關注台海安全

2023/1/31 13:02
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（中央社記者黃雅詩台北31日電）外交部表示，美國前印太司令部司令戴維森昨天率團抵台訪問，將晉見總統蔡英文，並拜會國安會、國防部、經濟部、陸委會與智庫，就台海安全議題交換意見。

北美司長徐佑典今天在外交部例行記者會中表示，今年農曆年過後迎接的第一個北美地區訪團，是由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪團，訪團於30日到2月4日應政府邀請來台訪問。

徐佑典表示，訪團團員包括「歐布萊特石橋集團」亞太資深顧問歐佛拜（Tami Overby），笹川和平基金會資深主任薛弗（James Schoff，另譯：蕭夫）、國家亞洲研究局非駐點研究員賀樂薇（April Herlevi）、研究副會長蘇艾琳（Alison Szalwinski）及資深計畫經理帛瑞秋（Rachel Bernstein）等亞太議題專家等一共6人。

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徐佑典說，訪團在台期間將晉見蔡總統，並將接受外交部長吳釗燮款宴，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，以及國防部、經濟部、大陸委員會、國防安全研究院及台灣民主基金會，就台海及區域情勢等議題廣泛交流。

徐佑典指出，由於此團團員高度關注台海安全情勢，並具安全、印太區域研究背景，此行來訪彰顯美國智庫及學界對印太安全局勢的重視，外交部對此表達誠摯歡迎。在新的一年裡，外交部將持續深化與美國智庫學界的交流互動，促使美國各界友人加深對台灣的認識與瞭解。（編輯：郭無患）1120131

#徐佑典
#戴維森
#外交部長
徐佑典
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