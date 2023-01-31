潘孟安未入閣臉書曝新角色 新年開工圓作家夢

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）任內打造「我屏東、我驕傲」城市榮耀感而備受肯定的前屏東縣長潘孟安，這次未入閣，在臉書自曝新角色，將發表新書「紅色鋼鐵人」，新年開工日一圓作家夢。

潘孟安在臉書（facebook）寫下「開工了，新的一年你有什麼期待嗎？我一直有個作家夢，每每回到車城老家，看著家鄉的一景一物，心裡更是湧出深藏的文青魂。」

潘孟安提及，少年十五、二十時，在「為賦新詞強說愁」的年紀，迷上文學、音樂，除了愛寫短文抒發年少情懷，更常抱著吉他坐在咕咾石牆邊練習。整個高中時期左手打球，右手練琴，是一段酸澀又燦爛的青蘋果時代。

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潘孟安說，作家夢終於在今年實現，新書收錄了童年和青年經商奮鬥的體驗及生命階段的故事。新的一年，對自己的期待就如同書名「紅色鋼鐵人」繼續千錘百鍊來鍛造自己的人生與歷練，一切就從圓夢開始，走往台灣角落，遊歷學習來用文字對話。

「紅色鋼鐵人」分為「回首」、「走過」、「當下」、「未來」4部，書籍介紹擁有鋼鐵人般意志的潘孟安，在鐵打的軀殼下，擁有一顆柔軟的心，與讀者面對面的授權傳記，娓娓道來沉浸在矛盾反差中的人生故事。（編輯：郭諭儒）1120131