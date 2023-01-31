更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

潘孟安未入閣臉書曝新角色 新年開工圓作家夢

2023/1/31 15:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）任內打造「我屏東、我驕傲」城市榮耀感而備受肯定的前屏東縣長潘孟安，這次未入閣，在臉書自曝新角色，將發表新書「紅色鋼鐵人」，新年開工日一圓作家夢。

潘孟安在臉書（facebook）寫下「開工了，新的一年你有什麼期待嗎？我一直有個作家夢，每每回到車城老家，看著家鄉的一景一物，心裡更是湧出深藏的文青魂。」

潘孟安提及，少年十五、二十時，在「為賦新詞強說愁」的年紀，迷上文學、音樂，除了愛寫短文抒發年少情懷，更常抱著吉他坐在咕咾石牆邊練習。整個高中時期左手打球，右手練琴，是一段酸澀又燦爛的青蘋果時代。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘孟安說，作家夢終於在今年實現，新書收錄了童年和青年經商奮鬥的體驗及生命階段的故事。新的一年，對自己的期待就如同書名「紅色鋼鐵人」繼續千錘百鍊來鍛造自己的人生與歷練，一切就從圓夢開始，走往台灣角落，遊歷學習來用文字對話。

「紅色鋼鐵人」分為「回首」、「走過」、「當下」、「未來」4部，書籍介紹擁有鋼鐵人般意志的潘孟安，在鐵打的軀殼下，擁有一顆柔軟的心，與讀者面對面的授權傳記，娓娓道來沉浸在矛盾反差中的人生故事。（編輯：郭諭儒）1120131

#潘孟安
#紅色鋼鐵人
#屏東縣
潘孟安
潘孟安跑腿穿梭各地 笑稱過年不談公務被點名接內政部長 潘孟安：不知道也沒有這個想法
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族