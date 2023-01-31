王國材留任交通部長 盼政績達高峰時再離開

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交通部長王國材（圖）31日表示，他與新任行政院長陳建仁不熟，但當陳建仁徵詢他留任交通部長意願時，他毫不猶豫就答應了，他希望未來能在政績達高峰時再離開。中央社記者汪淑芬攝 112年1月31日

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）內閣改組，交通部長王國材獲留任。王國材今天與媒體座談，他說，新任行政院長陳建仁先前徵詢他留任意願時，他毫不猶豫就答應，盼未來能在政績達高峰時離開。

王國材說，他與交通部同仁全力拚政績，包括完成南迴鐵路電氣化、金門大橋及南方澳大橋通車，繼蘇花改後現在要執行蘇花安計畫，交通部未來政績應很有看頭，但執政黨因選舉結果不佳，若這時離開，他不甘心。

王國材說，他與陳建仁不熟，但當陳建仁徵詢他留任交通部長意願時，他毫不猶豫就答應，他希望未來能在政績達高峰時再離開。

至於高峰的定義，王國材未明講，但他表示，完成台鐵公司化最後一哩路、降低交通事故及偏鄉正義都是未來執政重點。

王國材也說，他是在行政院長新人選敲定後，才獲徵詢留任意願，時間點在農曆年的後期，之前從未有人問過他，外界任何傳言都不正確。（編輯：陳政偉）1120131